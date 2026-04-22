Strategy a fini par dépasser BlackRock. Ce que beaucoup jugeaient improbable il y a encore quelques mois est devenu réalité : Michael Saylor, via la société Strategy, détient désormais plus de bitcoins que l’ETF spot le plus puissant de Wall Street.

Ce mois-ci, Strategy a encore annoncé un nouvel achat massif de 34 164 BTC (environ 2,54 MrdsUSD), son troisième plus gros achat. Ce nouveau coup porte ses avoirs à environ 815 061 BTC, soit environ 3,8% de l’offre totale de BTC en circulation, faisant désormais passer l’entreprise devant l’ETF BlackRock (IBIT) qui détenait environ 800 000 BTC début avril.

Strategy VS BlackRock (IBIT)

FireBlocks

Cette percée est d’autant plus étonnante que, jusqu’à présent, beaucoup estimaient que Strategy ne parviendrait pas à rattraper BlackRock.

Ce qui rend ce duel si intéressant, ce n’est pas seulement la taille absolue des avoirs, mais ce que représente chaque camp. D’un côté, IBIT est littéralement “le véhicule du peuple” : chaque bitcoin dans le fonds est là parce qu’un investisseur (via son conseiller, un fonds ou un compte individuel) a choisi de s’y exposer. Aucune décision centralisée unique, juste la somme de millions d’allocations individuelles.

De l’autre, Strategy incarne la conviction pure et simple. C’est une seule entreprise, dirigée par Saylor, qui prend chaque décision d’acheter autant que possible, en utilisant tous les leviers disponibles.

Les armes secrètes de Saylor : la STRC



La véritable force de Saylor réside dans son arme secrète : le STRC. Ce n’est pas qu’un accessoire financier glamour ; c’est l’ingénierie au service de sa stratégie. Au lieu de vanter un argumentaire “crypto”, Strategy propose quelque chose de plus familier : une action préférentielle perpétuelle versant environ 11,5 % par an (soit environ 0,958 USD par action chaque mois), conçue pour rester autour de 100 USD de parité. Ce rendement régulier et élevé transforme l’argument en un “pitch de rendement” plutôt que de volatilité bitcoin. Et surtout, ce dividende est traité fiscalement comme un retour de capital (100% ROC), ce qui repousse l’imposition au taux réduit des plus-values.

Le mécanisme est astucieux : dès que l’action STRC s’éloigne trop de 100 USD, Strategy ajuste le dividende pour la ramener près de 100. Tant que de nouveaux investisseurs continuent d’acheter des STRC, ils financent à la fois l’achat de nouveaux bitcoins et le versement des dividendes. En pratique, Saylor segmente sa base d’investisseurs en deux : certains reçoivent un revenu quasi sécurisé (l’action préférentielle), tandis que d’autres encaissent toute la hausse (et la volatilité) liée au bitcoin via l’action classique. En offrant ces deux profils (rente et exposition au bitcoin), Strategy élargit considérablement son audience au-delà des seuls croyants du Bitcoin.



Le hic ? C’est que ce montage repose sur une mécanique qui n’a l’air stable que tant que la confiance reste intacte. Tant que de nouveaux investisseurs acceptent d’acheter du STRC, Strategy peut financer à la fois ses dividendes et ses achats de bitcoin ; mais si l’appétit se tarit durablement, tout l’édifice devient plus fragile. Derrière l’apparente sécurité du rendement, l’actif de fond reste du bitcoin, un actif toujours volatil : en cas de forte baisse durable, la promesse d’un revenu “quasi sécurisé” peut vite apparaître moins solide qu’elle n’en a l’air. Il existe aussi un risque de dépendance croissante au refinancement : si Strategy doit continuellement ajuster le dividende pour maintenir le titre autour de 100 USD, cela peut finir par renchérir le coût du capital et peser sur l’ensemble de la structure. À cela s’ajoute un risque de dilution économique entre les différentes catégories d’investisseurs, un risque de mauvaise lecture du produit par des épargnants attirés avant tout par le rendement, et un risque réglementaire ou fiscal : si le traitement favorable en retour de capital venait à être modifié, une partie de l’attrait du STRC disparaîtrait immédiatement.

ETF Bitcoin Spot : la distribution massive



La force de BlackRock avec IBIT est ailleurs : dans la distribution. Son avantage réside dans sa capacité à intégrer l’ETF IBIT dans des portefeuilles modèles, des fonds communs, des allocations de retraite, etc., qui pilotent des milliers de milliards de capitaux déjà existants. Un investisseur n’a plus à chercher comment acheter du bitcoin : il peut tout simplement trouver de l’IBIT dans son portefeuille-type standard. IBIT est au passage devenu le produit le plus rentable de BlackRock.

Pour rappel, depuis janvier 2024, la SEC américaine a autorisé la cotation d’ETF Bitcoin "spot", et plusieurs fournisseurs (BlackRock, Fidelity, ARK, etc.) ont lancé une douzaine de produits similaires. L’encours total de ces produits boursiers frôle les 99 MrdsUSD (environ 6,5% des BTC en circulation), dont 60 milliards logés dans l’IBIT.

L'encours dans les ETF Bitcoin Spot

SoSo Value

Mais un treizième est arrivé sur le marché. Le 7 avril, Morgan Stanley a lancé son produit financier coté à Wall Street, baptisé le Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Il s’agit de la première banque américaine à proposer un ETF Bitcoin spot, aux côtés de 12 gestionnaires d’actifs. Avec 34 MUSD de flux enregistrés lors de sa première journée de cotation, la banque américaine a réalisé "sa meilleure première journée de cotation pour un ETF", a déclaré Amy Oldenburg, responsable de la stratégie des actifs numériques chez Morgan Stanley. Dix jours plus tard, l’ETF affiche 155 MUSD d’actifs sous gestion.

Classement des ETF Bitcoin spot en fonction de l'encours

SoSo Value

Le point fort du MSBT ? Il propose l’un des taux de frais de gestion les plus bas du marché, à 0,14%, contre 0,25% pour l’IBIT de BlackRock. La maison mère de l’ETF (Morgan Stanley Investment Management) peut aussi compter sur son vaste réseau de gestion de fortune : environ 16 000 conseillers financiers recommandaient déjà en interne une allocation de 2 à 4 % du portefeuille en cryptoactifs. Jusque-là, les clients de Morgan Stanley accédaient aux ETF Bitcoin via des fonds tiers ; désormais, la banque peut les orienter vers son propre MSBT, qui offre ainsi un "placement maison" pour les investisseurs institutionnels et privés cherchant du bitcoin. Les dépositaires choisis (Coinbase et BNY Mellon) assurent la conservation du bitcoin sous-jacent, tandis que le MSBT réplique la performance du bitcoin via le CoinDesk Bitcoin Benchmark.

Au fond, la vraie bataille ne se joue peut-être plus seulement sur le prix du bitcoin, mais sur la meilleure façon de l’emballer, de le distribuer et de le financer.

Entre la conviction radicale de Saylor, la puissance industrielle de BlackRock et l’entrée des grandes banques comme Morgan Stanley, le bitcoin continue de gagner du terrain dans les couloirs de la finance traditionnelle.