Michael Saylor, devenu l’apôtre le plus bruyant du Bitcoin, ajuste déjà les règles de financement de l’entreprise Strategy qu’il avait lui-même fixées il y a quelques semaines. Son plan audacieux — troquer les ventes massives d’actions ordinaires contre un instrument plus sophistiqué, les actions préférentielles perpétuelles — vacille face à la réalité du marché. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Bullish : première IPO réglée en stablecoins

La plateforme crypto Bullish a marqué l’histoire en devenant la première entreprise à recevoir le produit de son introduction en bourse intégralement en stablecoins. Lors de son IPO aux États-Unis, elle a levé 1,15 milliard de dollars… versés en USDC, EURC, PYUSD ou encore USDG — principalement via la blockchain Solana. Ce règlement en actifs numériques reflète la stratégie assumée de Bullish : faire des stablecoins un levier central de ses opérations, notamment pour les paiements internationaux rapides et peu coûteux. Pour son directeur financier, David Bonanno, cette initiative démontre la puissance combinée de l’infrastructure Bullish et de la liquidité stablecoin sur le marché. Avec une capitalisation actuelle de 9,19 milliards de dollars, Bullish continue de se distinguer dans l’écosystème crypto, en combinant innovations financières et adoption concrète des stablecoins.

Suisse : Spar accepte les cryptos dans plus de 100 magasins

L’enseigne Spar permet désormais de payer ses courses en cryptos dans une centaine de magasins en Suisse. Grâce à un partenariat avec Binance Pay et la fintech DFX, les clients peuvent régler en bitcoins, stablecoins et plus de 100 cryptos, sans frais de transaction. Cette initiative nationale s’inscrit dans la lignée d’un test réussi à Zug, où les paiements Lightning avaient séduit commerçants et consommateurs grâce à des commissions réduites de deux tiers. Côté Spar, les cryptos sont immédiatement converties en fiat, évitant toute volatilité. Le groupe vise à équiper ses 300 points de vente en Suisse dans les prochains mois. Encore un signe que la Confédération helvétique s’impose comme terre d’accueil privilégiée pour les crypto-usages du quotidien.

BTCS verse un dividende inédit… en ethers (ETH)

La société BTCS, l'une des premières Ethereum Treasury Companies cotées aux États-Unis, va verser un dividende en ETH à ses actionnaires — une première mondiale. Ce “ bividend”, contraction de "blockchain" et "dividende", s’élèvera à 0,05 dollar par action, versé en ETH sur une adresse fournie à l’avance. Mais ce n’est pas tout : un bonus de fidélité de 0,35 dollar par action sera attribué aux actionnaires qui inscrivent leurs titres au nominatif avant le 26 septembre et les conservent jusqu’au 26 janvier 2026. Objectif assumé : récompenser la détention longue et limiter les ventes à découvert abusives. L’entreprise détient actuellement 70 140 ETH, valorisés à 293,5 millions de dollars, soit plus que sa propre capitalisation boursière (203 millions). Un modèle hybride entre dividende crypto et gestion de trésorerie Ethereum qui pourrait faire des émules.

Paul Atkins veut protéger la crypto des “dérives réglementaires”

Avec l’arrivée de Paul Atkins à la tête de la SEC, la crypto américaine entre dans une nouvelle ère. Fini les années Gensler et la chasse systématique aux “titres financiers” — le nouveau président veut au contraire protéger le marché contre les abus réglementaires. Lors du Wyoming Blockchain Symposium, Atkins a réaffirmé que la majorité des jetons ne sont pas des securities. Il l’a encore précisé sur X : “Nous devons créer un cadre clair qui protège l’innovation crypto des dérives réglementaires.” Ce virage est directement inspiré des recommandations de l’administration Trump, qui entend faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos.

We must craft a framework that future proofs the crypto markets against regulatory mischief. I look forward to working with my counterparts across the Administration and Congress to get the job done. — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 19, 2025

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Fin juillet, Saylor avait promis une ligne rouge : ne plus émettre de nouvelles actions si le cours de Strategy (ex-MicroStrategy) descendait sous un multiple de 2,5 fois la valeur de son trésor en bitcoins, sauf pour payer les intérêts de la dette ou les dividendes de ses préférentielles.

Ça voulait dire qu’il regardait le rapport entre :

La valeur totale de ses bitcoins (appelée "valeur intrinsèque" ou NAV – Net Asset Value).



La capitalisation boursière de Strategy (ce que vaut l’entreprise en Bourse).

Si l’action Strategy se paie en Bourse au moins 2,5 fois la valeur de ses bitcoins, alors l’entreprise peut vendre de nouvelles actions. Si ce n’est pas le cas, normalement, elle s’abstient. Une manière de rassurer des investisseurs épuisés par des années de dilution continue.

Exemple :

Les investisseurs paient 25 dollars en actions pour chaque 10 dollars de bitcoin détenus par la société.





Avec ces 25 dollars récoltés, Strategy peut acheter 25 dollars de BTC réels, ce qui fait que chaque action nouvelle lui permet d’acheter plus de bitcoins qu’elle n’en représente déjà.

C’est ce que Saylor appelle son "arme secrète" : utiliser la prime de marché pour acheter du bitcoin à prix réduit. Ce “coussin” — que Saylor baptise le mNAV premium — était l’arme de financement suprême du groupe. En vendant ses actions bien au-dessus de la valeur de ses bitcoins, Strategy pouvait lever du cash à prix fort et acheter encore plus de BTC… à rabais.



(Article qui décortique le mNAV premium : Le piège fatal du Bitcoin)

Mais à peine la règle posée, voici qu’elle se fissure. Désormais, l’entreprise s’autorise aussi à vendre des actions même en dessous de ce seuil, “lorsque cela est jugé avantageux pour la société”. Traduction : la flexibilité reprend le dessus sur la discipline.

La machine à Bitcoin ralentit

Le timing n’a rien d’anodin. Alors que Strategy a bâti sa légende sur des achats massifs de BTC, le rythme s’essouffle. La semaine du 17 août, la société n’a acheté “que” 430 bitcoins (51,4 millions de dollars). La semaine précédente : 155 BTC. Un contraste saisissant avec les campagnes d’achats frénétiques qui avaient fait de Saylor l’icône de la “Bitcoin standard”.

Au total, Strategy détient environ 72 milliards de dollars en bitcoins. Mais là où le marché de la crypto continue de grimper (+23 % pour le BTC depuis le 20 novembre), l’action Strategy décroche (-20 % sur la même période). Un décrochage qui mine la confiance. Sur trois mois glissants, bitcoin progresse de +2,3%, alors que l’action Strategy recule de -13%.

Bitcoin vs Strategy

Zonebourse

Les doutes des investisseurs

Face à cette contre-performance, les sceptiques sortent du bois. Le vendeur à découvert Jim Chanos questionne la demande réelle pour les quatre séries d’actions préférentielles que Strategy a mises sur la table. Suffiront-elles à combler le manque créé par l’arrêt (partiel) des émissions d’actions ordinaires ?

Pendant ce temps, les ETF Bitcoin spot drainent les capitaux, et une nuée de sociétés crypto-trésorières tentent de copier la formule de Strategy. La prime historique dont bénéficiait Saylor s’érode.

Un empire bâti sur une prime

Rappelons l’histoire. Quand MicroStrategy a commencé à acheter du bitcoin en 2020, ses actions ont explosé, atteignant parfois une prime de 200 % sur la valeur de ses réserves. Cette bulle d’évaluation a permis à Saylor de lever des dizaines de milliards de dollars en actions nouvelles et de transformer une société logicielle discrète en proxy coté du bitcoin.

Mais cette mécanique repose sur une condition : que les investisseurs continuent de payer une surcote. Or, à mesure que cette prime se comprime, l’équation change.

La quête de financement alternatif

Pour limiter la dilution, Strategy a exploré d’autres outils : obligations convertibles, actions préférentielles perpétuelles. Sur le papier, ils évitent de diluer les actionnaires existants. En pratique, ils ajoutent de nouvelles charges : remboursement de dette pour les convertibles, dividendes élevés pour les préférentielles.

Bref, l’équilibre est précaire. La quête de bitcoin "illimitée" se heurte aux contraintes bien tangibles de la finance traditionnelle.

Saylor face à son paradoxe

Michael Saylor s’était juré de tout miser sur un modèle inédit, à la frontière entre innovation financière et pari absolu sur le bitcoin. Mais la correction de trajectoire dévoile une vérité : même l’empire bitcoin a besoin de cash, et le marché, lui, a ses humeurs.

Reste à savoir si l’aura de Saylor suffira à rallumer la prime qui a fait sa force. Sans elle, Strategy redevient une société comme les autres, coincée entre ses dettes, ses dividendes… et l’inflexible volatilité du bitcoin.

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 3 : Lectures de la semaine

