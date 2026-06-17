Straumann rehausse son objectif de rentabilité pour 2026
Straumann Group fait part d'un relèvement de sa prévision de rentabilité pour l'exercice en cours, sur la base d'améliorations opérationnelles continues de l'ensemble de ses franchises commerciales, d'un mix géographique favorable et de droits de douane inférieurs aux attentes.
Le groupe suisse spécialisé dans l'implantologie, la dentisterie restauratrice et la régénération des tissus buccaux augmente donc sa prévision d'expansion de sa marge d'EBIT core pour 2026, passant de 30 à 60 points de base à une fourchette de 140 à 170 points de base, à taux de change constants.
"Une forte exécution de nos franchises, combinée à un levier opérationnel important grâce à l'efficacité de la fabrication d'une part et à une gestion disciplinée des ressources d'autre part, a contribué à une rentabilité supérieure aux attentes", explique son CEO Guillaume Daniellot.
"Nous sommes encouragés de constater que les initiatives présentées lors de notre Capital Markets Day en 2025 se traduisent par une croissance dynamique, une meilleure scalabilité et un profil de bénéfices structurellement amélioré", poursuit-il.
En termes d'activité, Straumann continue d'espérer une croissance organique de son chiffre d'affaires "à un seul chiffre élevé" pour l'année 2026, "sauf imprévus". Le groupe publiera ses résultats au titre de son 1er semestre 2026 le 19 août prochain.
Straumann Holding AG est une société suisse active dans le domaine de l'implantologie, de la dentisterie restauratrice et de la régénération des tissus buccaux. En collaboration avec des cliniques, des instituts de recherche et des universités, le groupe étudie et développe des implants, des instruments, des prothèses de conception/fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) et des produits de régénération tissulaire destinés à être utilisés dans le cadre de solutions de remplacement et de restauration des dents ou pour prévenir la perte de dents. Straumann Holding AG propose également une gamme de services à la profession dentaire dans le monde entier, y compris des formations et des enseignements, dispensés en collaboration avec l'International Team for Implantology (ITI). Ses produits et services sont disponibles dans un certain nombre de pays par l'intermédiaire du siège du groupe et d'un réseau de filiales et de partenaires technologiques situés en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie/Pacifique et en Amérique latine, notamment Dental Wings Inc, basée au Canada, et Createch Medical SL, basée en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.