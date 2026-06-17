Straumann rehausse son objectif de rentabilité pour 2026

Straumann Group fait part d'un relèvement de sa prévision de rentabilité pour l'exercice en cours, sur la base d'améliorations opérationnelles continues de l'ensemble de ses franchises commerciales, d'un mix géographique favorable et de droits de douane inférieurs aux attentes.

Le groupe suisse spécialisé dans l'implantologie, la dentisterie restauratrice et la régénération des tissus buccaux augmente donc sa prévision d'expansion de sa marge d'EBIT core pour 2026, passant de 30 à 60 points de base à une fourchette de 140 à 170 points de base, à taux de change constants.



"Une forte exécution de nos franchises, combinée à un levier opérationnel important grâce à l'efficacité de la fabrication d'une part et à une gestion disciplinée des ressources d'autre part, a contribué à une rentabilité supérieure aux attentes", explique son CEO Guillaume Daniellot.



"Nous sommes encouragés de constater que les initiatives présentées lors de notre Capital Markets Day en 2025 se traduisent par une croissance dynamique, une meilleure scalabilité et un profil de bénéfices structurellement amélioré", poursuit-il.



En termes d'activité, Straumann continue d'espérer une croissance organique de son chiffre d'affaires "à un seul chiffre élevé" pour l'année 2026, "sauf imprévus". Le groupe publiera ses résultats au titre de son 1er semestre 2026 le 19 août prochain.