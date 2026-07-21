Streamwide porté par la montée en puissance de son activité SaaS
Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 12,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en progression de 12% sur un an, confirmant la poursuite de sa dynamique de croissance après une hausse déjà marquée de 24% au premier semestre 2025. Cette performance est portée par la vigueur de l'activité en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
Les deux pôles d'activité du groupe contribuent à cette progression. Les revenus de l'activité Plateformes (team on mission et team on the run) augmentent de 6%, soutenus par l'essor des revenus récurrents SaaS, qui ont été multipliés par trois sur la période. De son côté, l'activité historique Legacy affiche une croissance de 30%, malgré une base de comparaison particulièrement exigeante.
Streamwide se montre confiant pour le second semestre, porté par la montée en puissance de son modèle SaaS et le développement de ses activités à l'international. Le groupe compte notamment sur le lancement commercial imminent de la solution FirstNet Fusion avec AT&T-FirstNet, qui devrait accélérer les revenus récurrents. Il met également en avant un pipeline commercial soutenu, notamment en Asie-Pacifique, ainsi que de nouvelles opportunités dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.
Dans ce contexte, Streamwide estime être bien positionné pour poursuivre sa croissance et renforcer la récurrence de ses revenus, tout en poursuivant ses investissements technologiques.
StreamWIDE est spécialisé dans l'édition de logiciels destinés à fournir des services de téléphonie à valeur ajoutée et de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles. En s'appuyant sur une technologie brevetée, le groupe propose des solutions de messagerie unifiée et convergente, de taxation et de gestion des comptes prépayés, de création de serveurs vocaux et de vidéos interactifs, de délivrance de sonneries personnalisées, etc. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de licences (42,2%) ;
- prestations de maintenance (27,6%) ;
- prestations de services (23%) ;
- autres (7,2%).
La commercialisation des produits et services est assurée au travers de la vente directe et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,6%), Europe (8,8%), Amériques (27,9%), Asie-Pacifique (1,6%), Afrique (0,6%) et Moyen-Orient (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.