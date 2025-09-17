Deux principes de salubrité pour tous les investisseurs : premièrement, ne jamais tomber amoureux d'une strip-teaseuse ; deuxièmement, éviter surtout de céder aux sirènes des actions 'stars' sur les réseaux sociaux.

Les actionnaires de RCI Hospitality ont enfreint ces deux principes, du moins si l’on peut parler au sens figuré concernant le premier d’entre eux.

Sous la direction de son président Eric Langan, RCI, basée à Houston, a entrepris de consolider son secteur des strip-clubs en rachetant des établissements de charme.

La société a aussi tenté de se diversifier dans la restauration familiale avec sa franchise Bombshells, sans grand succès. L'un de ses restaurants - celui d'Houston justement - a même été qualifié par la presse locale ‘d’usine à délits’.

Le secteur des clubs de strip-tease n'est pas réputé pour attirer la crème du monde des affaires en matière de probité, mais plutôt pour servir de parfaite plateforme au blanchiment d'argent.

Autrefois très actif sur X - il a depuis supprimé son compte - Eric Langan vantait justement en novembre dernier dans un tweet pas piqué des vers les mérites du billet vert, en adressant un ‘fuck’ aux paiements électroniques qui ‘peuvent être tracés’.

Ceci n'a pas dissuadé tout un essaim d'investisseurs particuliers - et même un hedge fund toujours très promotionnel sur ses prises de position - de vanter les mérites de RCI, séduits par la rhétorique parfaitement huilée du président et par une performance financière qui fut un temps impressionnante, du moins sur le papier.

C'était sans compter les faiblesses de la comptabilité - les ‘material weaknesses’ en anglais dans le texte - répétées depuis sept ans maintenant, et répertoriées dans les rapports annuels de la société.

Ni les multiples procès intentés par d'anciennes employées sur leurs conditions de travail ; ou encore une sanction de la SEC pour avantages en nature et transactions entre parties liées non déclarées.

Au sujet de ces transactions entre parties liées, justement, certains analystes ont pointé du doigt les relations troubles entre la société et des entités liées à Langan, comme Tannos Construction ou Tannos Land Holdings.

Certains projets de rénovation auraient en effet été financés par ces prestataires. Ils auraient coûté cher, sans vraiment trouver de justification en termes de retour sur investissement. Le risque de conflit d'intérêts serait donc aigu.

Un coup d'œil aux comptes alimente ces doutes, avec de coûteuses acquisitions et dépenses d'investissements dans les immobilisations depuis 2022 qui ne se sont traduites par aucun gain du profit d'exploitation - au contraire. En parallèle, le chiffre d'affaires stagne et le cash-flow s'est contracté.

La cerise sur le gâteau est tombée hier : Langan est accusé d'avoir supervisé un schéma de pots-de-vin, où des hauts dirigeants de RCI auraient offert des voyages, des danses privées, et autres joyeuses gratifications à un auditeur fiscal de l'État de New York en échange d'audits favorables et de ristournes fiscales.