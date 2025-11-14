L’action StubHub plonge de près de 26% vendredi, pénalisée par l’annonce de l’absence de prévisions financières pour le quatrième trimestre. Lors d’une conférence téléphonique, le PDG Eric Baker a invoqué une visibilité limitée à court terme, liée notamment à la variabilité du calendrier de mise en vente des billets, tout en assurant que la demande pour les événements en direct restait "phénoménale". La direction a indiqué qu’elle ne présentera de perspectives qu’à l’occasion des résultats annuels, en début d’année prochaine.

Cette décision a éclipsé des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires a progressé de 8% sur un an à 468,1 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes (452 millions). Le volume brut de marchandises (GMS) a atteint 2,43 milliards de dollars, en hausse de 11% et également supérieur au consensus. Malgré ces performances, les analystes de Wedbush ont souligné que l’absence de repères à court terme risquait de peser durablement sur la valorisation du titre, tout en maintenant une recommandation positive sur le dossier.

StubHub, valorisé à 16,5 milliards de dollars lors de sa tentative d’introduction en Bourse l’an dernier, ambitionne de se renforcer sur le marché compétitif des événements en direct. Mais cette décision stratégique, perçue comme un signal d’incertitude, a fortement refroidi les investisseurs, illustrant leur besoin de visibilité dans un secteur où la dynamique reste pourtant porteuse.