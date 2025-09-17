Le spécialiste de la billetterie en ligne StubHub a fait ses débuts au New York Stock Exchange mercredi, ouvrant à 25,35 dollars l’action après avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 23,50 dollars, soit le milieu de la fourchette indicative. L’opération, qui a permis de lever 800 millions de dollars, intervient après deux reports liés à la volatilité des marchés. Le titre est coté sous le symbole "STUB".

Fondée il y a 25 ans et rachetée par eBay en 2007 puis reprise en 2020 par son cofondateur Eric Baker via Viagogo pour 4 milliards de dollars, la société a profité de la reprise des concerts et grands événements sportifs post-pandémie. Ses revenus ont été dopés par des tournées comme celles de Taylor Swift et Beyoncé, ainsi que par des rendez-vous majeurs tels que le Super Bowl. Au premier trimestre, StubHub a enregistré 397,6 millions de dollars de chiffre d’affaires (+10% sur un an) et un volume brut de ventes de 2,08 milliards, mais a creusé sa perte nette à 35,9 millions.

La société doit composer avec une concurrence intense, notamment de Vivid Seats, SeatGeek et Ticketmaster (Live Nation), ainsi qu’avec un cadre réglementaire exigeant. La FTC enquête actuellement sur les pratiques de Ticketmaster et a adressé un avertissement à StubHub sur la transparence des prix. L’actionnariat avant IPO était dominé par Madrone Partners (24,5%), WestCap (12,3%) et Bessemer Venture Partners (8,8%). L’introduction marque un retour des IPO technologiques, aux côtés de Klarna, Figma, Circle ou encore Gemini.