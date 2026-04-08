Subsea Integration Alliance (SLB) s'associe à Petronas pour le Suriname
SLB annonce la signature d'un accord de collaboration stratégique entre Petronas Suriname et Subsea Integration Alliance, composée de SLB OneSubsea et Subsea7, pour "libérer des ressources dans le bassin émergent du Suriname grâce à des solutions sous-marines innovantes et économiques".
L'accord établit un cadre à long terme pour la collaboration tout au long du cycle de vie du projet. Cette approche permet une participation précoce pour co-développer et co-créer des solutions rentables, accélérer le développement des terrains et améliorer l'économie du projet.
Dans ce cadre, Subsea Integration Alliance peut fournir des solutions complètes d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service (EPCIC) pour de multiples découvertes au Suriname.
Le groupe de technologies pour le secteur de l'énergie ajoute que le périmètre de l'accord inclut les systèmes de production sous-marine (SPS) ainsi que les composants ombilicaux, risers et flowlines (SURF) sous-marins.
"Cet accord renforce notre relation de longue date avec Petronas Suriname et nous permet de nous aligner sur des objectifs communs visant à améliorer la performance des projets, à renforcer la sécurité et à obtenir des résultats durables", commente Mads Hjelmeland, CEO de SLB OneSubsea.
SLB N.V. (ex Schlumberger N.V.) est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (39,6%) ;
- développement et construction de puits (35,2%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (11.4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (7,9%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
- autres (5,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (59,4%) et de services (40,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21%), Moyen-Orient et Asie (34,2%), Europe-Afrique-Russie (26,8%), Amérique latine (17,2%) et autres (0,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.