Subsea7 a annoncé l'attribution d'une importante somme contracté par LLOG Exploration Offshore pour le projet d'expansion Buckskin South.
Le champ de Buckskin se trouve à environ 305 kilomètres au large des côtes du Texas, aux États-Unis.
Le périmètre des travaux comprend le transport et l'installation d'un ombilical sous-marin et d'une ligne d'écoulement rigide à des profondeurs allant jusqu'à 2 100 mètres.
Les activités de gestion de projet et d'ingénierie débuteront immédiatement depuis le bureau de Subsea7 à Houston, Texas, avec des opérations offshore prévues pour 2026 et 2027.
Craig Broussard, vice-président senior pour Subsea7 Gulf of Mexico, a déclaré : " Nous sommes fiers de continuer à travailler aux côtés de LLOG pour offrir une plus grande valeur à leurs développements américains, en s'appuyant sur des succès tels que le projet innovant Salamanca, qui a récemment obtenu son premier pétrole. "
Subsea 7 S.A. figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services d'ingénierie, de construction et d'installation offshore à destination des industries pétrolière et gazière. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de construction et d'installation d'infrastructures sous-marines (80,4%) : gazoducs, oléoducs, ombilicaux, etc. ;
- prestations de construction et d'installation de turbines éoliennes, de câbles et de structures de levage lourd (18%) ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (23,3%), Brésil (20%), Royaume-Uni (18,1%), Etats-Unis (7,5%), Australie (6,9%), Taiwan (4,2%), Arabie Saoudite (3,2%), Angola (2,9%), Pays-Bas (2,3%) et autres (11,6%).
