Succès d'un essai de missile MICA NG en vol supersonique sur Rafale
Conduit sous le pilotage de la DGA, avec le concours de MBDA, Dassault Aviation et l'armée de l'Air et de l'Espace, ce tir constitue un jalon majeur vers la qualification du missile et son intégration au Rafale.
Publié le 05/06/2026 à 10:59
Ce deuxième tir de développement du MICA NG depuis un Rafale a permis de valider la chaîne complète de mise en oeuvre du missile dans sa version infrarouge et d'évaluer les performances de son autodirecteur dans un environnement à forte contrainte thermique.
Cette étape constitue un jalon important vers la qualification du missile et son intégration au Rafale. D'autres essais sont prévus afin de valider l'ensemble des capacités du système avant les premières livraisons destinées à l'armée de l'Air et de l'Espace, à la Marine nationale ainsi qu'aux clients export. La chaîne de production est actuellement en cours de mise en place.
Peu avant 11h, le titre Dassault Aviation progressait de 1,2% à Paris.