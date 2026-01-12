Succès d'un essai de phase 3 dans l'oHCM pour Bristol Myers
Bristol Myers Squibb fait part des résultats positifs de SCOUT-HCM, un essai de phase 3 évaluant Camzyos dans la première étude d'un inhibiteur de la myosine cardiaque chez des adolescents présentant une cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique (oHCM).
Ces résultats soutiennent donc le potentiel de Camzyos comme premier inhibiteur cardiaque de la myosine pour le traitement de l'oHCM chez l'adolescent. L'étude se poursuit avec un traitement actif et des périodes de prolongation à long terme.
Bristol Myers Squibb travaillera avec les principaux enquêteurs pour présenter des résultats détaillés de l'étude lors d'un prochain congrès médical, ainsi que pour discuter de ces données avec les autorités sanitaires.