Succès d'un plan d'actionnariat salarié pour Suez

Suez annonce que son plan d'actionnariat salarié 'Go SUEZ 2025' a connu un franc succès, avec plus de 15 000 souscripteurs (39% de participation), 'témoignant de l'adhésion des salariés au projet de l'entreprise et de leur volonté de s'associer au développement à long terme'.



Par ailleurs, le montant moyen souscrit par souscripteur s'établit à un niveau supérieur à celui de l'édition 2022, traduisant une implication financière accrue des salariés dans le capital du groupe de services aux collectivités.



Si la France a affiché un record historique en atteignant un taux de participation supérieur à 43%, Suez souligne que d'autres pays et régions démontrent un engagement remarquable, notamment l'Inde, avec 90% de salariés participants.



'Aujourd'hui, ce nouveau succès de 'Go SUEZ 2025' permet de porter la part d'actionnariat salarié à 4,5% et confirme la volonté des employés de s'associer à l'avenir et à la transformation du groupe', poursuit l'entreprise.