Ekinops annonce la réussite d'une transmission optique à 800 Gbit/s (gigabits par seconde) sur 757 km en conditions réelles sur le réseau longue distance d'Orange, plus précisément sur un lien optique reliant 2 data centres à Bordeaux et à Marseille.
Cet axe, crucial pour Orange en termes de connectivité entre ces 2 data centres, permet de transporter de la capacité afin de permettre une interconnexion directe vers ses capacités sous-marines transatlantiques.
La solution Ekinops a permis une transmission à 800 Gbit/s sans erreur sur la liaison et avec le niveau de performance requis. L'essai a reposé sur la technologie FlexRate et les transpondeurs cohérents d'Ekinops de dernière génération.
Il a démontré la capacité de la société "à innover et à améliorer constamment les performances de ses solutions de transport optique pour répondre aux enjeux de ses clients, tout en s'adaptant aux contraintes des réseaux existants".
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (80,2%), Amérique du Nord (19,8%).
