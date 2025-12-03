Succès d'un test d'Ekinops sur le réseau longue distance d'Orange

Ekinops annonce la réussite d'une transmission optique à 800 Gbit/s (gigabits par seconde) sur 757 km en conditions réelles sur le réseau longue distance d'Orange, plus précisément sur un lien optique reliant 2 data centres à Bordeaux et à Marseille.



Cet axe, crucial pour Orange en termes de connectivité entre ces 2 data centres, permet de transporter de la capacité afin de permettre une interconnexion directe vers ses capacités sous-marines transatlantiques.



La solution Ekinops a permis une transmission à 800 Gbit/s sans erreur sur la liaison et avec le niveau de performance requis. L'essai a reposé sur la technologie FlexRate et les transpondeurs cohérents d'Ekinops de dernière génération.



Il a démontré la capacité de la société "à innover et à améliorer constamment les performances de ses solutions de transport optique pour répondre aux enjeux de ses clients, tout en s'adaptant aux contraintes des réseaux existants".