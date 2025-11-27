Succès de l'introduction en Bourse de Kaleon

Kaleon, spécialiste de la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris.



Cette introduction en Bourse se traduit par une augmentation de capital de 16,5 millions d'euros (incluant la clause d'extension), pouvant être portée à 18 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Sur la base des demandes reçues dans le cadre de l'offre, 4,5 millions d'actions ont été allouées. Le prix de l'offre a été fixé à 4 EUR par action, impliquant une capitalisation boursière de 56,5 MEUR.



Outre une demande soutenue des investisseurs institutionnels long terme, Kaleon pointe une forte demande des investisseurs particuliers français qui s'est élevée à 3,1 MEUR représentant plus de 770 000 actions.



La décision d'admission de ses actions sur Euronext Growth Milan est attendue ce jeudi et, sous réserve de la publication de cette décision par Borsa Italiana, le début des négociations est prévu simultanément à Milan et à Paris le 1er décembre.