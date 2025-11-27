Succès de la levée de fonds de Transgene

Transgene annonce le succès de sa levée de fonds d'environ 105 millions d'euros via un placement privé auprès d'investisseurs spécialisés par construction accélérée d'un livre d'ordres et d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



Des investisseurs français et européens spécialisés dans le secteur de la santé ont participé à l'opération aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société que sont l'Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault (SITAM Belgique).



Concomitamment, Transgene a procédé à une augmentation de capital réservée à TSGH de près de 39,3 MEUR par voie de compensation de créance avec les sommes avancées (intérêts compris) au titre de la convention d'avance en compte-courant.



Ces 2 opérations ont donné lieu à l'émission de 141 433 349 actions nouvelles, soit 106,5% du capital actuel de la société de biotechnologie, à un prix par action de 1,02 euro, représentant une décote de 25% par rapport au cours de clôture du 25 novembre.



A la suite à l'annonce des résultats de son augmentation de capital le 26 novembre, la reprise des négociations des actions Transgene sur Euronext Paris interviendra ce jeudi 27 novembre, à l'ouverture des marchés.