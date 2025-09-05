Succès des démonstrations du MQ-28 de Boeing avec la RAAF

Boeing indique avoir achevé avec succès en juin, avec la Royal Australian Air Force (RAAF), des démonstrations prouvant la viabilité opérationnelle de l'avion de combat collaboratif (CCA) MQ-28 Ghost Bat.



Capacité autonome unique, le MQ-28 est conçu pour 'compléter la recherche, la réparation, le suivi et le ciblage d'éléments de combat aérien avec des comportements autonomes et un risque réduit pour les plates-formes habitées'.



Les démonstrations définies par la RAAF exigeaient que le MQ-28 exécute une série de missions pertinentes sur le plan opérationnel conçues pour compléter et améliorer les capacités des plates-formes habitées existantes.



Ces missions ont été achevées avec quatre mois d'avance sur le calendrier, ce qui 'permet d'accélérer les prochaines phases de développement (engager et évaluer) avec un tir d'arme air-air prévu pour plus tard cette année ou au début de 2026'.



Les capacités validées tout au long de l'année 2025 seront intégrées dans l'avion Block 2 actuellement en production, formant la base d'une capacité opérationnelle initiale pour la RAAF et ses partenaires alliés.