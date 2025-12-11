Airbus, en partenariat avec Air France, Delta Air Lines, French Bee et Virgin Atlantic, ainsi que ses partenaires opérationnels AirNav Ireland, DSNA, EUROCONTROL et NATS, indique avoir mené à bien une nouvelle phase d'essais pour son projet fello'fly.

"Fello'fly s'inspire des oies migratrices et met en avant la puissance de la collaboration en associant des vols pour réduire la consommation de carburant", explique le constructeur aéronautique européen.

Avec cette technique, un 1er avion crée une portance qui améliore l'efficacité énergétique pour l'avion suivant, ce qui peut permettre des économies de carburant allant jusqu'à 5% sur les vols long-courriers.

Ces essais ont pris la forme de 8 vols au-dessus de l'Atlantique Nord en septembre et octobre, chaque vol ayant fait coopérer les centres de contrôle au sol de 2 compagnies, 4 centres de contrôles de trafic aérien et 2 équipages en vol.