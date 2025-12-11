Airbus, en partenariat avec Air France, Delta Air Lines, French Bee et Virgin Atlantic, ainsi que ses partenaires opérationnels AirNav Ireland, DSNA, EUROCONTROL et NATS, indique avoir mené à bien une nouvelle phase d'essais pour son projet fello'fly.
"Fello'fly s'inspire des oies migratrices et met en avant la puissance de la collaboration en associant des vols pour réduire la consommation de carburant", explique le constructeur aéronautique européen.
Avec cette technique, un 1er avion crée une portance qui améliore l'efficacité énergétique pour l'avion suivant, ce qui peut permettre des économies de carburant allant jusqu'à 5% sur les vols long-courriers.
Ces essais ont pris la forme de 8 vols au-dessus de l'Atlantique Nord en septembre et octobre, chaque vol ayant fait coopérer les centres de contrôle au sol de 2 compagnies, 4 centres de contrôles de trafic aérien et 2 équipages en vol.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
