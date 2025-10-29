Lundi, à bord d'Air Force One, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait nommer le prochain président de la Fed d'ici la fin de l'année. Au côté du président américain, Scott Bessent a précisé le nom des 5 finalistes pour le poste. Depuis le début, le secrétaire au Trésor supervise le processus… tout en restant lui-même dans la course.

Ces dernières semaines, Scott Bessent avait déjà conduit un premier round d’interviews, qui incluait 11 candidats. Un processus assez inhabituel, qui avait pour objectif de renforcer la pression sur la Fed. Plus il y a de candidats, plus il y a de personnes susceptibles de "faire campagne" en appelant à des baisses de taux.

Les deux Kevin en pole

Désormais, il reste donc 5 finalistes : les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Michelle Bowman, nommés par Donald Trump lors de son premier mandat, Kevin Hassett (directeur du National Economic Council), Kevin Warsh (ancien gouverneur de la Fed) et Rick Rieder, qui dirige les investissements obligataires chez Blackrock. Pour l’heure, les deux Kevin semblent être les favoris de Donald Trump. En 2018, Kevin Warsh faisait déjà partie des candidats à la présidence de la Fed, mais Donald Trump le trouvait trop jeune, préférant les cheveux grisonnants de Jerome Powell.

Si Donald Trump envisageait cet été d’annoncer le nom du prochain président de la Fed dès septembre, il s’est finalement ravisé. La démission surprise d’Adriana Kugler, début août, lui avait offert la possibilité de nommer un nouveau gouverneur. Son choix s’est porté sur son conseiller Stephan Miran, qui terminera le mandat de Kugler. Miran est donc un gouverneur temporaire, dont la mission prendra fin en janvier prochain.

Donald Trump devrait ainsi nommer, à la place de Miran, son candidat pour la présidence de la Fed. Le mandat de président de Jerome Powell expire lui en mai prochain. Néanmoins, ce dernier reste gouverneur de la Fed jusqu’en janvier 2028. Interrogé à plusieurs reprises, Jerome Powell n’a toutefois pas confirmé qu’il resterait après mai 2026.

Que faire de Bessent ?

Le processus de sélection du successeur de Jerome Powell est supervisé par Scott Bessent, dont le nom avait été cité plus tôt cette année parmi les prétendants. Puis, il avait semblé s’autoexclure de la course en déclarant "avoir le meilleur job à Washington".

Néanmoins, Scott Bessent pourrait être en position de rafler la mise si les autres candidats ne parviennent pas à totalement convaincre Donald Trump. En effet, le Secrétaire au Trésor "coche toutes les cases" : il a la confiance du président, il monte au front pour défendre ses politiques, et surtout il a l’oreille des marchés, lui qui joue souvent au pompier lorsque son boss allume des incendies.

"Je pense à lui à propos de la Fed" a même déclaré Donald Trump mardi devant des dirigeants d’entreprise, à Tokyo. Mais le nommer à la Fed le priverait d’un excellent secrétaire au Trésor, d’où le flou artistique entretenu par le président américain, qui a ensuite ajouté "On ne pense pas vraiment à lui".

L’annonce du prochain président de la Fed devrait intervenir entre Thanksgiving et Noël. D’ici là, tout reste ouvert. Mais Scott Bessent a probablement un avantage sur les autres finalistes : il "passe bien" à la télé, une qualité primordiale aux yeux de Donald Trump "Il est si bon à la télévision ! Il apaise les marchés — moi, je ne les apaise pas, il m’arrive même de les perturber".