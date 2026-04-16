L'audition de confirmation de Kevin Warsh au Sénat aura lieu la semaine prochaine, mais un sénateur Républicain est toujours en mesure de bloquer le processus.

Trois mois après l’annonce de sa nomination par Donald Trump, le processus de confirmation de Kevin Warsh avance enfin. Le successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed sera auditionné mardi 21 avril par la commission bancaire du Sénat.

La nomination doit être approuvée par une majorité des membres de la commission, avant un vote devant l’ensemble du Sénat. Mais avec une très courte majorité au sein de cette commission (13-11), le blocage d’un sénateur Républicain bloque tout le processus.

Pour rappel, Jerome Powell a reçu début janvier une citation à comparaître devant un grand jury, concernant la rénovation du siège de la Fed et un éventuel parjure lors de son audition au Congrès en juin dernier. Depuis, le sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, bloque toute nomination à la Fed.

En mars, un juge fédéral a bloqué les assignations émises par le département de la Justice, ce qui aurait pu offrir une porte de sortie à l’administration Trump. Mais la procureure fédérale du district de Columbia, Jeanine Pirro, a immédiatement promis de faire appel. Mardi, des enquêteurs de ses services se sont même rendus à l’improviste sur le chantier de rénovation de la Fed, où il leur a été demandé de prendre rendez-vous.

Dans une interview diffusée hier sur Fox Business, Donald Trump a indiqué sa volonté de voir l’enquête se poursuivre et renouvelé ses menaces de licenciement de Jerome Powell si ce dernier ne quitte pas la Fed. "Eh bien, je vais devoir le licencier, ok ? "

Si les gouverneurs de la Fed sont nommés par le président, celui-ci ne peut les licencier que pour un "motif valable". Dans une autre affaire, Donald Trump a essayé de démettre de ses fonctions la gouverneure Lisa Cook. Une tentative bloquée par un juge fédéral. Une décision de la Cour suprême est toujours attendue dans cette affaire, mais les juges se sont montrés sceptiques quant aux arguments de l’administration, lors d’une audition en janvier.

Le mandat de président de la Fed de Jerome Powell s’achève le 15 mai. En mars, il a confirmé qu’il resterait à son poste tant que son successeur ne serait pas confirmé. C’est l’usage dans ce type de situation. On parle alors de "président pro tempore". Powell a aussi signalé qu'il resterait au sein du board de la Fed jusqu'à ce que l'enquête du ministère de la Justice le concernant soit pleinement résolue.

Si tout le monde – Pirro/Trump, Powell, Tillis - campe sur ses positions, le blocage pourrait perdurer jusqu’aux midterms. A cette occasion, le Sénat sera en partie renouvelé (un tiers des sièges). Et le sénateur Tillis a annoncé qu’il ne se représenterait pas.

Il reste une inconnue dans cette affaire : la présence de Jerome Powell au sein de la Fed au-delà de la résolution de l’enquête judiciaire. Son mandat de gouverneur de la Fed court jusqu’en janvier 2028. Historiquement, les présidents de la Fed en fin de mandat démissionnent, mais rien ne l’empêche de rester. Lors de sa dernière conférence de presse, Powell avait indiqué qu’il prendrait sa décision en fonction de ce qu’il pense "être le mieux pour l’institution et le public que nous servons".