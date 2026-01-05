Sud Sivaji prend ses fonctions de CEO d'Aperam

Aperam annonce la prise de fonctions officielles de son nouveau directeur général (CEO) Sud Sivaji, depuis ce 1er janvier, achevant ainsi le plan de succession initié en septembre dernier après l'annonce du départ de Tim di Maulo à la fin de l'année 2025.

Précédemment directeur financier (CFO) du groupe, Sud Sivaji apporte à son nouveau poste 20 ans d'expertises en ingénierie, chaine d'approvisionnement et finance. Son expérience industrielle couvre les secteurs de l'acier, de l'inox et de l'aéronautique.



L'équipe de direction plus large autour de Sud Sivaji est mise en place depuis le 1er octobre. "Avec cette structure de leadership maintenant pleinement opérationnelle, Aperam est en position unique pour exécuter sa stratégie à long terme", affirme le groupe.