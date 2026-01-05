Précédemment directeur financier (CFO) du groupe, Sud Sivaji apporte à son nouveau poste 20 ans d'expertises en ingénierie, chaine d'approvisionnement et finance. Son expérience industrielle couvre les secteurs de l'acier, de l'inox et de l'aéronautique.

L'équipe de direction plus large autour de Sud Sivaji est mise en place depuis le 1er octobre. "Avec cette structure de leadership maintenant pleinement opérationnelle, Aperam est en position unique pour exécuter sa stratégie à long terme", affirme le groupe.