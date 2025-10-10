Contrôlé par le syndicat allemand des cultivateurs de betteraves, le leader européen de la production de sucre publiait hier des résultats semestriels très dégradés.

Au printemps 2023, nous écrivions dans ces mêmes colonnes qu'à un cours de dix-huit euros par action, la dimension spéculative était forte, notamment parce que la parenthèse miraculeuse sur les cours du sucre - la tonne dépassait alors 700 euros - ne pouvait pas durer, tandis que le groupe devrait bientôt composer avec d'importantes échéances de refinancement dans un contexte de taux singulièrement moins clément.

L'avertissement s'était révélé prescient, puisque presque instantanément le cours a commencé à décrocher pour venir s'échouer depuis quelques semaines sous le seuil de dix euros par action - qui correspond historiquement à son plancher historique. Avec le recul, ceci débouche donc sur trente ans de surplace boursier, ponctué seulement par des distributions de dividendes inégales quoique historiquement bien assurées par le cash flow.

Comme beaucoup d'acteurs de la filière agricole en Europe, Südzucker pourrait gravement souffrir de l'accord UE-Mercosur. La production en provenance du Brésil est déjà celle qui fait volontiers pencher le marché vers un état de surcapacité chronique, pénalisant les producteurs qui supportent des coûts d'exploitation et des contraintes plus élevées en matière de régulation.

Même avec des quotas de sauvegarde, une réduction progressive des droits de douane à l'entrée vers l'UE mettra en difficulté les activités de Südzucker. Autant dire que le groupe n'avait pas besoin de ça, car ses résultats du premier semestre reflètent déjà une conjoncture délicate, avec un chiffre d'affaires qui recule d'un cinquième et un profit d'exploitation avant investissements divisé par deux.

Le management prévient qu'il n'y aura pas d'amélioration à attendre sur la seconde partie de l'année puisque la tonne de sucre continue de s'échanger à des cours déprimés - un état quasi structurel pour cette matière première disponible en abondance. L'an dernier, en prévision des difficultés qui s'annonçaient, il ramenait déjà la distribution de dividendes à son niveau des années de disette, c'est-à-dire à 0,2 euros par action.

Pour Südzucker, exemple typique de ces 'actions-obligations à l'allemande', la tendance à long terme s'oriente vers une érosion progressive des distributions aux actionnaires. Entre 2006 et 2015, le groupe avait ainsi distribué un total de 5,5 euros par action en dividendes. Entre 2016 et 2025, ce montant est tombé à 4,1 euros ; encore dut-il beaucoup à l'épisode exceptionnel de 2023-2024, fenêtre bénie durant laquelle Südzucker a pu distribuer 1,6 euros de dividendes par action.

Le groupe de Mannheim affronte cette conjoncture assombrie alors qu'il supporte actuellement un endettement élevé et que ses ratios de solvabilité frisent avec un niveau inquiétant.