Südzucker : un bilan sur 9 mois au goût amer pour le segment sucre

Entreprise allemande spécialisée dans la transformation des matières premières agricoles, Südzucker a informé ce matin de la baisse de ses revenus sur les 9 premiers mois de son exercice 2025/2026 en glissement annuel, causés notamment par le repli des ventes de son segment sucre. Sur cette période (1er mars-30 novembre 2025), elle a enregistré une baisse significative de son chiffre d'affaires, s'établissant à 6,355 milliards d'euros, contre 7,466 MdsEUR il y a un an à la même période.

Sur les trois premiers trimestres de cet exercice, l'Ebitda ressort à 367 MEUR, contre 502 MEUR sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024/2025, soit une diminution proche de 27%.



Sur le segment sucre, le chiffre d'affaires de Südzucker a chuté de 30,7% sur un an pour s'établir à 2,151 MdsEUR (contre 3,10 MdsEUR l'année précédente). Ce recul est principalement attribué à une baisse substantielle des prix du sucre. Les volumes de ventes ont également diminué, en particulier sur le marché de l'exportation.



En outre, ce segment sucre a enregistré une perte opérationnelle de 136 MEUR, contre une perte de 23 MEUR un an avant sur la même période. Cette dégradation marquée est essentiellement due à l'effondrement des prix du sucre et à la baisse des volumes vendus. Même la réduction considérable des coûts de production n'a pas suffi à compenser la chute brutale des cours.



La baisse des revenus du segment sucre contraste avec la hausse de de 2,3% de ceux du segment fruits : 1,251 MdsEUR (contre 1,223 MdsEUR il y a un an). Malgré une baisse des volumes de ventes, cette progression est largement due à la hausse des prix.



Le résultat opérationnel s'est nettement amélioré pour atteindre 90 MEUR, soit une progression de 20%. Cette augmentation des résultats s'explique par une amélioration des marges, et ce, en dépit de la diminution des volumes vendus.



A la suite de la publication de ces résultats sur 9 mois, Sudzucker a maintenu ses perspectives pour l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires consolidé devrait s'établir entre 8,3 et 8,7 MdsEUR (contre 9,7 MdsEUR en 2024/25). L'Ebitda est toujours attendu entre 470 et 570 MEUR (contre 723 MEUR en 2024/25). Le résultat opérationnel devrait se situer entre 100 et 200 MEUR (contre 350 MEUR en 2024/25).