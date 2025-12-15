Le fabricant américain des aspirateurs Roomba, fondé par trois anciens du MIT et pionnier de l'électroménager autonome, annonçait il y a quelques heures déposer le bilan.

Il sera repris par son principal fournisseur, le chinois Picea. Le capital des actionnaires sera entièrement effacé dans la transaction.

Ces derniers repenseront avec consternation qu'il y a trois ans, Amazon avait proposé de racheter leur entreprise pour 61 dollars par action, avant de s'en voir interdit par les autorités européennes de la concurrence.

Les affaires d'iRobot se sont considérablement compliquées depuis la fin de la pandémie, et l'arrivée sur le marché des aspirateurs autonomes d'une concurrence diluvienne - et à bas coût - en provenance d'Asie.

Les parts de marché de Roomba ont subitement fondu comme neige au soleil, et entre 2021 et 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'est retrouvé divisé par deux en trois ans.

Être directement intégré à l'infrastructure de distribution et de marketing d'Amazon était la seule voie viable pour iRobot. Au contraire de Dyson, toutes ses tentatives de diversification en dehors de son activité historique avaient échoué.

À cet égard, il y avait matière à s'inquiéter de la soutenabilité de ses profits depuis fort longtemps.

Mais l'erreur la plus stratégique du groupe aura été de gaspiller les profits des années heureuses - entre 2016 et 2021 - dans des rachats d'actions.

Non seulement ces rachats ont été réalisés à des valorisations déraisonnables, ce qui en soi est déjà une erreur, mais surtout, ces précieuses ressources auraient dû être réinvesties dans l'activité et sa capacité d'innovation.

Voir également à ce sujet Rachats d'actions (1/2) : Trois exemples vertueux et Rachats d'actions (2/2) : Trois exemples moins vertueux.