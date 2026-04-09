Le constructeur de supercars affronte sa plus forte dégringolade boursière depuis son introduction en Bourse il y a dix ans.

Dans Ferrari ne connaît pas la crise, nous soulignions que le constructeur continuait d’afficher une insolente réussite économique dans un secteur automobile autrement sinistré, où tous les autres comparables du segment haut de gamme subissaient de plein fouet une conjoncture difficile.

Il est vrai que Ferrari peut légitimement être appréhendé comme un acteur du luxe authentique plutôt que comme un constructeur automobile à proprement parler. À y regarder de près, c’est davantage à Hermès qu’à aucun de ses comparables que la marque au cheval cabré fait penser.

L’actualité d’alors ne nous empêchait pas de rappeler qu’une valorisation de cinquante fois les profits semblait exigeante, et ne pardonnerait à coup sûr aucune contrariété. Pour cette même raison, nous saluions quelques semaines plus tôt l’arbitrage de bon sens d’Exor, qui décidait de céder 4 % du capital de Ferrari, chèrement valorisé, afin de racheter ses propres titres, au contraire durement décotés.

Voir aussi à ce sujet Exor attend son heure, mais le marché n’a pas cette patience, publié il y a quelques jours dans ces mêmes colonnes.

Depuis plusieurs mois, Ferrari subit à la fois la défiance des investisseurs envers le secteur du luxe et la crainte aiguë des analystes de voir ses marges, jusque-là plantureuses, se contracter à l’heure où les véhicules électriques prennent toujours plus de place.

Le constructeur italien a certes récemment révisé à la baisse ses ambitions dans l’électrique, mais il anticipe toujours que 40 % de ses véhicules vendus disposeront d’une motorisation hybride d’ici 2030, et 20 % d’une motorisation entièrement électrique. Or, les marges dans cette catégorie sont plus faibles que dans celle des moteurs à combustion.

Une autre préoccupation du moment est bien sûr la crise au Moyen-Orient, sujet sensible - sinon tabou - pour Ferrari. Officiellement, les livraisons de véhicules dans la région représentent moins de 4 % des volumes. Mais il y a des raisons de penser qu’elle pèse en réalité bien davantage dans l’économie du constructeur.

En effet, les clients de Ferrari dans le Golfe n’achètent pas nécessairement leurs véhicules dans leur pays de résidence : ils le font très souvent via leurs holdings domiciliées en Europe ou dans divers paradis fiscaux. À cet égard, l’embrasement de la région, au bord d’une guerre généralisée, constitue un risque majeur pour le constructeur.

Ferrari a plus que doublé son chiffre d’affaires et, surtout, quadruplé son bénéfice sur la dernière décennie, passé de 400 millions d’euros à 1,6 milliard d’euros, tandis que le dividende — encore en forte hausse en 2025 - a été multiplié par six sur la période.

Le constructeur au cheval cabré affiche un bilan immaculé et subit un impératif capitalistique moins extrême que ses pairs, notamment parce que ses clients paient leurs véhicules à l’avance, ce qui permet à Ferrari d’opérer avec un besoin en fonds de roulement limité.

Le groupe a retourné 1,3 milliard d’euros à ses actionnaires l’an dernier, c’est-à-dire presque la totalité de son bénéfice, dont plus de la moitié sous forme de rachats d’actions. Face à cela, la société commande néanmoins une valorisation boursière de 53 milliards d’euros, soit un multiple de trente-trois fois son bénéfice.

Le plancher historique de valorisation de l’action Ferrari, notons-le, se situe aux alentours de vingt-deux fois son bénéfice. À titre de comparaison, un autre nom du super-luxe comme Hermès affiche lui un plancher historique de valorisation à trente fois son bénéfice.

Il est remarquable que les deux groupes présentent des performances économiques - tant en termes de marge nette que de rentabilité des capitaux propres - assez proches.