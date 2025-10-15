Sulzer AG est une société suisse spécialisée dans les solutions de pompage et la maintenance des équipements rotatifs, ainsi que dans les technologies de séparation, de réaction et de mélange pour les industries du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et du traitement des eaux usées. La société exploite quatre divisions : la division Équipement de pompes propose une large gamme de solutions de pompage et d'équipements connexes, y compris des pompes centrifuges et des agitateurs pour l'industrie pétrolière et gazière, entre autres ; la division Services d'équipements rotatifs propose des services de réparation et de maintenance pour les turbines à gaz et à vapeur industrielles, les turbocompresseurs, les générateurs, les moteurs et les pompes ; la division Chemtech propose des produits et des services pour la séparation, la réaction, l'application de liquides et la technologie de mélange, et la division Systèmes d'application propose des systèmes de distribution et d'application de liquides pour les marchés des soins dentaires, de la santé et de la beauté, entre autres. La société exploite de nombreuses filiales.