Le groupe suisse Sulzer souffre à Zurich, avec un titre en baisse de près de 5% à la mi-journée, à 128,50 francs suisses.

'Les commandes du T3 2025 sont inférieures aux prévisions en raison de la faiblesse des activités liées aux équipements', note UBS.

L'industriel a affiché de bonnes performances dans sa branche services, mais le report de grands projets et une demande atone ont pénalisé la division flow et la branche chemtech.

La faiblesse des commandes et la reprise organique plus lente que prévu ont battu en brèche les espoirs de relèvement des objectifs 2025, complète UBS.