Sun Pharma connaît officiellement son heure de gloire. Le géant indien a délaissé son étiquette de "fournisseur à bas prix" pour opérer un pivot stratégique vers les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. Malgré quelques obstacles réglementaires et des dépenses soutenues en R&D, la stratégie porte manifestement ses fruits.

La "pharmacie du monde" a fait preuve d'une vigueur impressionnante en 2025. L'industrie pharmaceutique indienne a atteint un chiffre d'affaires record de 4 720 milliards de roupies indiennes, soit environ 50,5 milliards de dollars.

Pour la toute première fois, les exportations se sont élevées à 30,47 milliards de dollars, en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente (27,85 milliards de dollars), selon le ministère indien du Commerce et de l'Industrie. Les États-Unis demeurent le principal client, absorbant près de 9 milliards de dollars d'exportations, soit une part de marché massive de 14,29 %.

Alors que le marché mondial devrait passer de 1 600 milliards à 2 300 milliards de dollars d'ici 2030 selon un rapport de Grand View Research, l'Inde s'affranchit rapidement de son simple rôle de fournisseur de génériques bon marché.

En tête de file, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, un titan national qui s'est employé à se réinventer. L'entreprise a passé l'année à se transformer en un leader mondial des produits de spécialité, imposant un rythme effréné à ce que sera l'avenir de la santé en Inde. Ce virage s'est traduit par une croissance des bénéfices à deux chiffres pour l'exercice financier.

Embellie des résultats financiers

Sun Pharma a généré un chiffre d'affaires total de 520,4 milliards d'INR, soit un bond de 9 % par rapport aux 477,6 milliards d'INR enregistrés lors de l'exercice 2024. Le résultat net est encore plus flatteur, avec un bénéfice net ajusté atteignant 119,8 milliards d'INR, en progression de 19 % sur un an. Cette dynamique a été alimentée par sa division Global Specialty, qui s'affirme comme un moteur de croissance majeur.

Le marché domestique indien reste prédominant, représentant 33 % de l'activité totale. Les ventes y ont atteint 169,2 milliards d'INR, en hausse de 13,7 % sur un an contre 148,9 milliards d'INR l'an dernier. L'activité aux États-Unis a contribué à hauteur de 31 % du mix, avec des ventes de 162,4 milliards d'INR, affichant une progression régulière de 3,6 % sur un an.

L'Ilumya, le médicament de la société utilisé pour traiter le psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte, a engrangé 681 millions de dollars de ventes mondiales pour l'exercice 2025. Parallèlement, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les autres revenus ont progressé de 11 % sur un an pour s'établir à 21,29 milliards d'INR.

Une potion de croissance

Sun Pharma a joint le geste à la parole en matière de R&D lors de l'exercice 2025. L'entreprise a injecté 32,48 milliards d'INR dans ses laboratoires, soit une augmentation constante de 2,2 % par rapport aux 31,78 milliards d'INR dépensés en 2024.

Environ 40 % de ce budget global de R&D a été consacré à la division Global Specialty et au pipeline d'innovation. Sun Pharma compte actuellement 116 dossiers de génériques (ANDA) et 14 demandes de nouveaux médicaments (NDA) en attente d'approbation par la FDA américaine. Malgré cet investissement massif dans l'innovation future, la performance récente du titre a connu un léger essoufflement par rapport à ses sommets historiques.

Quel potentiel de hausse ?

S'établissant à 1 652,20 INR, le cours affiche en réalité un repli d'environ 3,1 % sur les 12 derniers mois, s'éloignant de son pic sur 52 semaines de 1 851,20 INR. Bien que la capitalisation boursière atteigne le chiffre vertigineux de 3 900 milliards d'INR (42,4 milliards de dollars), la valorisation semble étonnamment modérée.

Avec un objectif de cours moyen de 1 956,28 INR, un potentiel de hausse de 18 % est envisageable ; certains analystes estiment même qu'il pourrait s'envoler de 44 % pour atteindre 2 392,00 INR. Se négociant à 34,1 fois ses bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, le titre est légèrement moins cher que sa moyenne sur trois ans de 35,5 fois.

En prime, les spécialistes du marché sont optimistes : sur 36 analystes suivant la valeur, 32 ont émis un avis à l'achat.

Effets secondaires possibles

Les nouveaux tarifs réciproques américains de 26 % constituent un véritable casse-tête. Comme Sun Pharma mise fortement sur des médicaments de spécialité sous brevet tels que l'Ilumya, elle est bien plus exposée à ces coûts que ses pairs cantonnés aux génériques. Des rumeurs persistantes font état d'une transaction potentielle de 12 milliards de dollars pour l'américain Organon & Co., bien que la direction ait officiellement qualifié ces informations de "spéculatives". Contracter une telle dette — s'ajoutant au passif de 8,9 milliards de dollars d'Organon — pourrait bouleverser la réputation de gestion conservatrice et de trésorerie excédentaire de Sun.

Ajoutez à cela les difficultés persistantes de mise en conformité avec la USFDA dans les usines de fabrication, et vous obtenez un parcours qui pourrait s'avérer mouvementé.