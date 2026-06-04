Sun TV Network Limited continue de capter l'audience et les capitaux, mais la hausse des coûts et l'évolution des comportements des téléspectateurs semblent ternir ses résultats financiers ainsi que son attractivité boursière.

L'industrie de la radiodiffusion en Inde a connu une croissance régulière, soutenue par des politiques gouvernementales fortes et l'adoption du numérique.

Le secteur indien des médias et du divertissement a généré 2 800 milliards de roupies indiennes de revenus en 2025, en hausse de 9,1 % sur un an, témoignant d'une demande soutenue et durable du public. Le secteur devrait atteindre 2 900 milliards d'INR en 2026 et croître à un TCAC d'environ 5,8 % jusqu'en 2028, offrant ainsi aux investisseurs des perspectives de croissance pluriannuelle stables.

Dans ce contexte, Sun TV Network Limited opère au sein d'un segment unique 'médias et divertissement'. C'est l'un des plus grands diffuseurs de télévision en Inde, exploitant des chaînes satellites dans sept langues, des stations de radio FM, la plateforme OTT Sun NXT et des franchises de cricket.

S'appuyant sur cette base solide, le réseau bénéficie d'une audience dominante et d'un fort pouvoir de fixation des prix sur les genres clés et les marchés du sud. La direction estime que les revenus issus des franchises de cricket et de la production cinématographique devraient croître de manière substantielle à l'avenir.

Chiffre d'affaires en hausse, bénéfices en repli

Les chiffres de Sun TV pour l'exercice 2026 s'avèrent contrastés une fois dépassée la croissance faciale. Le chiffre d'affaires s'est établi à 43,4 milliards d'INR, en hausse d'environ 7,9 % par rapport aux 40,2 milliards d'INR de l'année précédente, porté par les revenus des abonnements domestiques qui ont progressé de 9,7 % pour atteindre 18,9 milliards d'INR. Cependant, la réalité se situe en dessous de la ligne de revenus.

Les dépenses totales ont bondi de 24,4 milliards à 28,6 milliards d'INR, soit une augmentation de 17,2 % sur un an — plus du double du rythme de croissance du chiffre d'affaires — principalement en raison des coûts opérationnels et des dotations aux amortissements.

En conséquence, le bénéfice net a chuté plus lourdement, perdant 15,4 % sur un an pour s'établir à 14,4 milliards d'INR contre 17 milliards d'INR, pénalisé à la fois par la pression opérationnelle et par des éléments exceptionnels tels que des dépréciations sur investissements.

Concernant la trésorerie et la liquidité, la situation semble plus stable, bien que non exempte de zones d'ombre. Le flux de trésorerie opérationnel s'est amélioré, passant de 16,6 milliards à 18 milliards d'INR, ce qui suggère que le coeur de métier génère toujours du cash. Toutefois, le flux de trésorerie disponible (FCF) est devenu négatif avec une sortie de 0,4 milliard d'INR, contre une entrée de 11,9 milliards d'INR l'an dernier, sous l'effet d'une acquisition d'actifs incorporels de 21 milliards d'INR.

Potentiel de hausse

L'action Sun TV a manifestement connu une année difficile. À 508,3 INR, elle accuse un repli de 19,4 % sur un an et reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 660,7 INR. Ce type de correction signale généralement un refroidissement du marché et s'aligne sur la récente baisse des profits.

La valorisation reflète ce changement de paradigme. Le titre se négocie à 12 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur trois ans de 14,3x. Il s'agit d'un déclassement notable, sans être un effondrement, mais suffisant pour montrer que les attentes ont été réinitialisées. Les investisseurs semblent moins enclins à payer pour la croissance lorsque les bénéfices se contractent et que les coûts grimpent.

Il est intéressant de noter que les analystes ne sont pas devenus résolument négatifs. Huit sur onze maintiennent une recommandation d'achat, et l'objectif de cours moyen de 661,8 INR implique un potentiel de hausse de 28,5 %.

Prudence à l'horizon

Sun TV reste une entreprise en croissance, mais la situation se complexifie. Les coûts augmentent plus vite que les revenus et la transition vers le numérique ne faiblit pas. La société dépend fortement de la pertinence de ses contenus, un défi de plus en plus ardu face à l'intensification de la concurrence des plateformes OTT. Si les marges continuent d'être comprimées et que les investissements ne portent pas leurs fruits rapidement, la pression pourrait persister plus longtemps que prévu.