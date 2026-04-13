Le groupe vient d'atteindre ses objectifs triennaux fixés lors de sa "Journée Investisseurs" avec une année d'avance. Bien que la production ait atteint des sommets historiques, le repli du chiffre d'affaires démontre que même les plus grands acteurs ne sont pas immunisés contre la gravité du marché. Désormais, la société pousse ses raffineries vers une capacité ambitieuse de 103%.

L'année 2025 s'est révélée être un terrain glissant pour le secteur de l'énergie, et pas dans le bon sens du terme.

La situation a débuté sous des auspices fragiles lorsque l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) ont inondé le marché avec un surplus de 2,2 à 2,9 millions de barils par jour.

Alors qu'ils ouvraient les vannes, un excédent mondial de l'offre se préparait déjà. Des pays comme le Guyana, le Canada et les États-Unis (atteignant un record fou de 13,5 millions de barils par jour (bj)) ont pompé plus de pétrole que le monde n'en avait réellement besoin, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Ensuite, les guerres commerciales se sont invitées au débat. Les nouveaux tarifs douaniers américains sur la Chine et l'Inde ont déclenché une panique généralisée sur les marchés, les traders craignant que ces barrières ne provoquent une récession mondiale. En conséquence, les contrats à terme sur le pétrole ont été liquidés et les prix ont subi un coup dûr. Le Brent est même passé sous la barre des 60 dollars américains à un moment donné.

Malgré ce chaos mondial, Suncor Energy Inc. a réussi à réaliser sa meilleure année historique. Le groupe a atteint une production record en amont de 860 000 barils par jour et a porté l'utilisation de ses raffineries à 103%. Les objectifs triennaux ont été bouclés avec un an d'avance, générant 6,9 milliards de dollars canadiens (CAD) de flux de trésorerie disponibles et abaissant son point mort sur le West Texas Intermediate (WTI) de plus de 10 USD par baril.

Tout baigne pour l'or noir

Sur le plan opérationnel, la production record de Suncor Energy constitue un bond solide par rapport aux 827 000 barils enregistrés lors de l'exercice 2024. Le segment des sables bitumineux a extrait 785 000 bj, s'imposant comme le grand gagnant de l'exercice.

Le pôle Raffinage et Marketing (R&M) a également participé à la fête des records : le débit de raffinage a atteint 480 000 bj (contre 465 000 en 2024). Seule ombre au tableau, l'Exploration et Production (E&P) a reculé à 75 000 bj, principalement en raison du déclin naturel de ses actifs internationaux et de maintenances planifiées.

Le décalage

Suncor Energy affirme que l'exercice 2025 a été son meilleur à ce jour, mais les comptes bancaires racontent une histoire légèrement différente.

Même si tous les moteurs tournaient à plein régime, le chiffre d'affaires total a fléchi d'environ 3,5% à 48,9 milliards CAD, et les revenus bruts ont glissé à 52,4 milliards CAD par rapport à l'année précédente.

En raison de la baisse des cours du pétrole, le bénéfice réel a également été impacté. Le bénéfice net annuel a chuté de 3,53% à 4,2 milliards CAD, et le bénéfice net après impôts (NPAT) s'est établi à 5,9 milliards CAD, manquant la marque des 6,0 milliards CAD de l'exercice 2024.

Mais la direction ne s'en inquiète pas. Pour 2026, elle mise sur une hausse massive de la production pour atteindre 840 000 à 870 000 bj, les sables bitumineux devant assurer l'essentiel de l'effort avec jusqu'à 810 000 bj. La société prévoit également de faire fonctionner ses raffineries à un taux de capacité inouï de 99% à 102%. Cette efficacité du raffinage alimente directement la confiance des investisseurs.

En plein essor

Au 10 avril 2026, l'action Suncor Energy s'affiche à 89,3 CAD après une progression fulgurante de 92,2% sur l'année écoulée. Elle frôle son plus haut sur 52 semaines de 94,34 CAD, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à un montant colossal de 105 milliards CAD (76,6 milliards USD).

Même avec cette envolée, la valorisation n'est pas totalement excessive ; son ratio cours/bénéfice (PER) basé sur les bénéfices potentiels de l'exercice 2026 est de 11,5x, ce qui n'est que légèrement plus cher que sa moyenne historique sur trois ans de 10,0x.

Les dividendes sont solides à 2,72% pour l'exercice 2026 et devraient grimper jusqu'à 2,9% d'ici 2028. Les professionnels semblent également convaincus : sur 20 analystes, 12 sont à l'achat. Si l'objectif de cours moyen de 92,7 CAD ne suggère qu'un modeste potentiel de hausse de 3,9%, les haussiers visent un objectif de 118 CAD. S'il est atteint, nous pourrions voir un gain appréciable de 32,1% par rapport au cours actuel.

Terrain glissant

Un risque majeur pour Suncor Energy réside dans la volatilité des prix du pétrole. Si les cours du brut s'effondrent en raison d'une désescalade de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, comme ce fut le cas après le cessez-le-feu surprise de début avril 2026, les profits de Suncor Energy suivent généralement le mouvement. Étant très présente dans les sables bitumineux, l'entreprise fait également face à une pression massive concernant les émissions de carbone et les réglementations climatiques. Si le Canada adopte des lois vertes plus strictes, les coûts d'exploitation de Suncor pourraient monter en flèche.

Deuxièmement, bien que la possession de raffineries et de stations Petro-Canada soit un atout, une maintenance imprévue ou un incendie dans une unité de valorisation peut briser son élan. Le groupe a également connu par le passé quelques déboires opérationnels et de sécurité qui ont inquiété les investisseurs.