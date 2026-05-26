Sunshine Silver vise une valorisation de 2,32 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Sunshine Silver Mining & Refining Company prévoit une introduction en Bourse aux États-Unis qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 2,32 milliards de dollars. La société américaine entend lever jusqu'à 330 millions de dollars en proposant 20 millions d'actions dans une fourchette comprise entre 13,50 et 16,50 dollars par titre. Les fonds doivent notamment servir à financer la relance d'une ancienne mine située dans l'Idaho ayant produit de l'argent, de l'antimoine et d'autres minerais.

Le groupe, basé à Kellogg dans l'Idaho, se concentre depuis sa création en 2010 sur l'acquisition, le redéveloppement et l'exploitation d'actifs liés aux métaux précieux en Amérique du Nord. Il travaille actuellement à la remise en activité d'une mine située dans la Silver Valley, l'une des principales régions historiques de production d'argent aux États-Unis. Cette opération intervient dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs pour les sociétés minières nord-américaines, porté par la hausse de la demande pour certains métaux comme l'argent.



Parmi les principaux actionnaires de Sunshine Silver figurent The Electrum Group et Ospraie Management. Selon les documents déposés pour l'opération, Electrum conservera plus de 50% du capital après l'introduction en Bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SSMR". Morgan Stanley, Scotiabank et BMO Capital Markets piloteront l'opération en tant que coordinateurs principaux conjoints.