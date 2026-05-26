Sunshine Silver vise une valorisation de 2,32 milliards de dollars pour son entrée en Bourse
Sunshine Silver Mining & Refining Company prévoit une introduction en Bourse aux États-Unis qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 2,32 milliards de dollars. La société américaine entend lever jusqu'à 330 millions de dollars en proposant 20 millions d'actions dans une fourchette comprise entre 13,50 et 16,50 dollars par titre. Les fonds doivent notamment servir à financer la relance d'une ancienne mine située dans l'Idaho ayant produit de l'argent, de l'antimoine et d'autres minerais.
Le groupe, basé à Kellogg dans l'Idaho, se concentre depuis sa création en 2010 sur l'acquisition, le redéveloppement et l'exploitation d'actifs liés aux métaux précieux en Amérique du Nord. Il travaille actuellement à la remise en activité d'une mine située dans la Silver Valley, l'une des principales régions historiques de production d'argent aux États-Unis. Cette opération intervient dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs pour les sociétés minières nord-américaines, porté par la hausse de la demande pour certains métaux comme l'argent.
Parmi les principaux actionnaires de Sunshine Silver figurent The Electrum Group et Ospraie Management. Selon les documents déposés pour l'opération, Electrum conservera plus de 50% du capital après l'introduction en Bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SSMR". Morgan Stanley, Scotiabank et BMO Capital Markets piloteront l'opération en tant que coordinateurs principaux conjoints.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.