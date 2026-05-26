Le groupe, basé à Kellogg dans l'Idaho, se concentre depuis sa création en 2010 sur l'acquisition, le redéveloppement et l'exploitation d'actifs liés aux métaux précieux en Amérique du Nord. Il travaille actuellement à la remise en activité d'une mine située dans la Silver Valley, l'une des principales régions historiques de production d'argent aux États-Unis. Cette opération intervient dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs pour les sociétés minières nord-américaines, porté par la hausse de la demande pour certains métaux comme l'argent.

Parmi les principaux actionnaires de Sunshine Silver figurent The Electrum Group et Ospraie Management. Selon les documents déposés pour l'opération, Electrum conservera plus de 50% du capital après l'introduction en Bourse. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SSMR". Morgan Stanley, Scotiabank et BMO Capital Markets piloteront l'opération en tant que coordinateurs principaux conjoints.