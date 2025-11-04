Super Micro Computer a annoncé mardi un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal, bien en deçà des 6 milliards attendus par les analystes, selon des données compilées par LSEG. Cette contre-performance s’explique par un décalage dans le calendrier de livraison de plusieurs projets liés à l’intelligence artificielle. À la suite de cette annonce, l’action du groupe perd près de 9% dans les échanges après clôture, malgré une hausse de plus de 66% depuis le début de l’année.

La société californienne avait déjà averti la semaine dernière que certains revenus initialement prévus au premier trimestre seraient reportés, en raison d’"améliorations liées aux gains de conception" dans des contrats majeurs. En revanche, ses prévisions pour le deuxième trimestre ont surpris positivement : Super Micro anticipe des revenus compris entre 10 et 11 milliards de dollars, largement au-dessus du consensus qui s’établissait à 7,83 milliards.

Malgré le recul ponctuel, ces perspectives soutenues confirment l’élan commercial de Super Micro sur le marché en pleine expansion des serveurs et infrastructures optimisés pour l’IA. L’entreprise continue de bénéficier d’une forte demande liée à la montée en puissance des centres de données spécialisés, ce qui pourrait permettre un rattrapage rapide au prochain trimestre.