La société bénéficie de l'accélération des investissements des grands groupes technologiques et des fournisseurs de services cloud, qui renforcent leurs capacités de calcul pour répondre à la croissance des applications d'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Cette dynamique soutient la demande pour les infrastructures de centres de données les plus performantes.

Super Micro a également relevé de manière significative sa prévision de marge brute ajustée pour le trimestre clos le 30 juin, désormais attendue entre 15% et 17%, contre 8,2% à 8,4% auparavant. Le groupe attribue cette amélioration à un mix de produits et de clients plus favorable, marqué par le succès de ses solutions les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle.