Super Micro dépasse les 60 milliards de dollars de commandes grâce à la demande en serveurs d'IA
Super Micro Computer a annoncé avoir enregistré plus de 60 milliards de dollars de commandes au cours de son quatrième trimestre, porté par la forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération. Cette performance a été saluée par les investisseurs, l'action du groupe progressant de 15% dans les échanges après la clôture de Wall Street.
La société bénéficie de l'accélération des investissements des grands groupes technologiques et des fournisseurs de services cloud, qui renforcent leurs capacités de calcul pour répondre à la croissance des applications d'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Cette dynamique soutient la demande pour les infrastructures de centres de données les plus performantes.
Super Micro a également relevé de manière significative sa prévision de marge brute ajustée pour le trimestre clos le 30 juin, désormais attendue entre 15% et 17%, contre 8,2% à 8,4% auparavant. Le groupe attribue cette amélioration à un mix de produits et de clients plus favorable, marqué par le succès de ses solutions les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle.
Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques complètes optimisées pour les applications, comprenant des serveurs, des systèmes d'intelligence artificielle (IA), des solutions de stockage, des appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), des commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. Ces solutions informatiques complètes comprennent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des stations de travail, des solutions à l'échelle d'un rack complet, des périphériques réseau, des sous-systèmes de serveurs et la gestion des serveurs. Ses produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas). Le portefeuille de solutions modulaires de serveurs de la société permet aux clients d’optimiser leurs solutions en fonction de leur charge de travail et de leurs applications spécifiques, en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir des modules flexibles et réutilisables de la société, qui prennent en charge un ensemble complet de formats, de processeurs, de mémoires, de GPU, de solutions de stockage, de mise en réseau, d’alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement par liquide).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.