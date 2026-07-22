Super Micro flambe après des chiffres très rassurants pour son dernier trimestre

Super Micro Computer flambe de 24,5% à 31,7 USD, au lendemain de la publication par le fournisseur de solutions informatiques de chiffres préliminaires au titre de son 4e trimestre comptable, jugés très rassurants concernant la marge brute et le niveau de ses commandes, reflétant la forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération.

Dans ce point diffusé mardi soir, le groupe basé à San José (Californie) a indiqué que ses revenus du dernier trimestre, clos fin juin, devraient ressortir proches de la limite basse de sa fourchette cible, qui allait de 11 à 12,5 MdsUSD.



En revanche, il a déclaré attendre une marge brute, en données publiées comme en normes non-GAAP, comprise entre 15 et 17%, ce qui est nettement supérieur à sa prévision précédente, qui allait de 8,2 à 8,4%, principalement en raison d'un mix clients et produits favorable, marqué par le succès de ses solutions les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle.



De plus, Super Micro Computer estime que son carnet de commandes a atteint des niveaux records à la fin de l'exercice 2026, avec un total de nouvelles commandes dépassant 60 MdsUSD, reçues au cours du 4e trimestre et devant être livrées au cours des trimestres à venir.



"Nous n'avions certainement pas anticipé la hausse de la marge brute de SMC", reconnaît Wedbush, qui affiche une opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 34 USD, et apporte des éléments d'explication à ce dépassement des attentes.



Un contexte sectoriel favorable, selon Wedbush



Le bureau d'études explique avoir recueilli, ces dernières semaines, des commentaires constants montrant que la demande pour les produits destinés à l'IA (Grace Blackwell, Blackwell et même Hopper), les capacités de calcul, la mémoire, etc., surpasse l'offre et que, par conséquent, les livraisons de serveurs d'IA à forte marge restent inférieures à la demande.



En retour, Wedbush pense que SMC a probablement su tirer parti de cette pénurie pour pratiquer des prix plus avantageux et/ou orienter ses clients vers une gamme de serveurs plus haut de gamme, par exemple des solutions intégrant davantage de technologies propriétaires.



"Enfin, nous ne serions pas surpris que la faiblesse du chiffre d'affaires s'explique par des retards dans la construction de centres de données pour certains grands clients de SMC, un facteur qui aurait également bénéficié à son mix produit", ajoute l'analyste.



"En outre, la forte augmentation du carnet de commandes de SMCI corrobore nos informations concernant d'importantes commandes futures de centres de données, lesquelles entraînent une hausse substantielle des besoins en composants standard du secteur pour l'année à venir", poursuit-il.