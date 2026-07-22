Super Micro flambe après des chiffres très rassurants pour son dernier trimestre
Super Micro Computer flambe de 24,5% à 31,7 USD, au lendemain de la publication par le fournisseur de solutions informatiques de chiffres préliminaires au titre de son 4e trimestre comptable, jugés très rassurants concernant la marge brute et le niveau de ses commandes, reflétant la forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération.
Dans ce point diffusé mardi soir, le groupe basé à San José (Californie) a indiqué que ses revenus du dernier trimestre, clos fin juin, devraient ressortir proches de la limite basse de sa fourchette cible, qui allait de 11 à 12,5 MdsUSD.
En revanche, il a déclaré attendre une marge brute, en données publiées comme en normes non-GAAP, comprise entre 15 et 17%, ce qui est nettement supérieur à sa prévision précédente, qui allait de 8,2 à 8,4%, principalement en raison d'un mix clients et produits favorable, marqué par le succès de ses solutions les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle.
De plus, Super Micro Computer estime que son carnet de commandes a atteint des niveaux records à la fin de l'exercice 2026, avec un total de nouvelles commandes dépassant 60 MdsUSD, reçues au cours du 4e trimestre et devant être livrées au cours des trimestres à venir.
"Nous n'avions certainement pas anticipé la hausse de la marge brute de SMC", reconnaît Wedbush, qui affiche une opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 34 USD, et apporte des éléments d'explication à ce dépassement des attentes.
Un contexte sectoriel favorable, selon Wedbush
Le bureau d'études explique avoir recueilli, ces dernières semaines, des commentaires constants montrant que la demande pour les produits destinés à l'IA (Grace Blackwell, Blackwell et même Hopper), les capacités de calcul, la mémoire, etc., surpasse l'offre et que, par conséquent, les livraisons de serveurs d'IA à forte marge restent inférieures à la demande.
En retour, Wedbush pense que SMC a probablement su tirer parti de cette pénurie pour pratiquer des prix plus avantageux et/ou orienter ses clients vers une gamme de serveurs plus haut de gamme, par exemple des solutions intégrant davantage de technologies propriétaires.
"Enfin, nous ne serions pas surpris que la faiblesse du chiffre d'affaires s'explique par des retards dans la construction de centres de données pour certains grands clients de SMC, un facteur qui aurait également bénéficié à son mix produit", ajoute l'analyste.
"En outre, la forte augmentation du carnet de commandes de SMCI corrobore nos informations concernant d'importantes commandes futures de centres de données, lesquelles entraînent une hausse substantielle des besoins en composants standard du secteur pour l'année à venir", poursuit-il.
Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques complètes optimisées pour les applications, comprenant des serveurs, des systèmes d'intelligence artificielle (IA), des solutions de stockage, des appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), des commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. Ces solutions informatiques complètes comprennent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des stations de travail, des solutions à l'échelle d'un rack complet, des périphériques réseau, des sous-systèmes de serveurs et la gestion des serveurs. Ses produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas). Le portefeuille de solutions modulaires de serveurs de la société permet aux clients d’optimiser leurs solutions en fonction de leur charge de travail et de leurs applications spécifiques, en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir des modules flexibles et réutilisables de la société, qui prennent en charge un ensemble complet de formats, de processeurs, de mémoires, de GPU, de solutions de stockage, de mise en réseau, d’alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement par liquide).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.