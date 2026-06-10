Super Micro prépare jusqu'à 7 milliards de dollars de financement pour soutenir l'essor de l'IA
Super Micro Computer a annoncé un vaste plan de financement pouvant atteindre 7 milliards de dollars afin de répondre à la forte demande pour ses serveurs destinés à l'intelligence artificielle. Le groupe prévoit d'utiliser les fonds pour soutenir un carnet de commandes évalué à 39 milliards de dollars ainsi que pour couvrir ses besoins généraux de financement. Cette initiative intervient alors que les investissements dans les infrastructures d'IA continuent d'accélérer à l'échelle mondiale.
L'opération comprend jusqu'à 5 milliards de dollars d'émissions publiques, dont 1,25 milliard de dollars en actions ordinaires et 3,75 milliards de dollars sous forme de titres liés à des actions préférentielles. Les banques participant à l'opération disposeront également d'une option de surallocation de 30 jours leur permettant d'acquérir des titres supplémentaires. En parallèle, l'entreprise prévoit un programme de vente d'actions sur le marché pouvant atteindre 2 milliards de dollars.
Les investisseurs ont réagi négativement à cette annonce, craignant l'effet dilutif d'une augmentation de capital de cette ampleur. L'action Super Micro recule de plus de 24% durant la séance de Wall Street. Malgré cette réaction, le groupe cherche à sécuriser les ressources financières nécessaires pour accompagner la croissance rapide du marché des serveurs d'IA et répondre à une demande qui reste particulièrement soutenue.
Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques complètes optimisées pour les applications, comprenant des serveurs, des systèmes d'intelligence artificielle (IA), des solutions de stockage, des appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), des commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. Ces solutions informatiques complètes comprennent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des stations de travail, des solutions à l'échelle d'un rack complet, des périphériques réseau, des sous-systèmes de serveurs et la gestion des serveurs. Ses produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas). Le portefeuille de solutions modulaires de serveurs de la société permet aux clients d’optimiser leurs solutions en fonction de leur charge de travail et de leurs applications spécifiques, en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir des modules flexibles et réutilisables de la société, qui prennent en charge un ensemble complet de formats, de processeurs, de mémoires, de GPU, de solutions de stockage, de mise en réseau, d’alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement par liquide).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.