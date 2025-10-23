Super Micro Computer a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026, évoquant des reports dans les livraisons sur plusieurs contrats liés à l’intelligence artificielle. L’entreprise anticipe désormais 5 milliards de dollars de revenus pour la période close le 30 septembre, contre une estimation initiale comprise entre 6 et 7 milliards. Les analystes visaient en moyenne 6,52 milliards, selon LSEG. L’action reculait d’environ 6% en séance, après avoir bondi de 72% depuis le début de l’année.

Malgré ce repli temporaire, Super Micro maintient des perspectives optimistes, confirmant son objectif d’au moins 33 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026. Le groupe assure que la demande pour ses serveurs spécialisés dans l’IA reste solide et indique avoir déjà sécurisé plus de 12 milliards de nouveaux contrats, dont les livraisons sont prévues au deuxième trimestre. Ces systèmes haute performance demeurent au cœur de la vague d’investissements massifs des géants technologiques dans l’infrastructure d’intelligence artificielle.

Selon Morgan Stanley, les principaux acteurs du secteur, dont Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et CoreWeave, devraient consacrer environ 400 milliards de dollars cette année à ces technologies. Super Micro reste toutefois sous surveillance, après avoir reconnu en août des faiblesses dans ses contrôles internes de reporting financier, susceptibles d’affecter la fiabilité et la ponctualité de la publication de ses résultats.