Super Micro Computer a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026, évoquant des reports dans les livraisons sur plusieurs contrats liés à l’intelligence artificielle. L’entreprise anticipe désormais 5 milliards de dollars de revenus pour la période close le 30 septembre, contre une estimation initiale comprise entre 6 et 7 milliards. Les analystes visaient en moyenne 6,52 milliards, selon LSEG. L’action reculait d’environ 6% en séance, après avoir bondi de 72% depuis le début de l’année.
Malgré ce repli temporaire, Super Micro maintient des perspectives optimistes, confirmant son objectif d’au moins 33 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026. Le groupe assure que la demande pour ses serveurs spécialisés dans l’IA reste solide et indique avoir déjà sécurisé plus de 12 milliards de nouveaux contrats, dont les livraisons sont prévues au deuxième trimestre. Ces systèmes haute performance demeurent au cœur de la vague d’investissements massifs des géants technologiques dans l’infrastructure d’intelligence artificielle.
Selon Morgan Stanley, les principaux acteurs du secteur, dont Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et CoreWeave, devraient consacrer environ 400 milliards de dollars cette année à ces technologies. Super Micro reste toutefois sous surveillance, après avoir reconnu en août des faiblesses dans ses contrôles internes de reporting financier, susceptibles d’affecter la fiabilité et la ponctualité de la publication de ses résultats.
Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques totales optimisées pour les applications. La société est un fournisseur de plateformes de calcul accéléré composées de serveurs et de systèmes de stockage optimisés pour une variété de marchés, y compris les centres de données d'entreprise, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle (IA), la cinquième génération (5G) et l'informatique en périphérie. Ses solutions informatiques totales comprennent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des lames, des stations de travail, des solutions complètes à l'échelle du rack, des dispositifs de mise en réseau, des sous-systèmes de serveur, des logiciels de gestion de serveur et de sécurité. Elle fournit également une assistance et des services à l'échelle mondiale pour aider ses clients à installer, mettre à niveau et entretenir leur infrastructure informatique. Ses catégories de produits comprennent les serveurs et le stockage, les blocs de construction, la périphérie, l'embarqué et les télécommunications, les réseaux, les stations de travail et les produits de jeu. Ses serveurs et son stockage comprennent les serveurs à montage en rack, les serveurs GPU, les serveurs jumelés et les serveurs de stockage. L'entreprise est présente aux États-Unis, en Asie et en Europe.
