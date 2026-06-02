Supermicro et Arm s'attaquent au talon d'Achille de l'IA : l'énergie
Super Micro Computer s'associe à Arm pour lancer une nouvelle génération de serveurs destinés à l'intelligence artificielle afin de concentrer davantage de puissance de calcul dans les centres de données, tout en limitant la consommation d'électricité.
Super Micro Computer et Arm ont présenté une nouvelle gamme de serveurs conçus pour accompagner l'essor de L'IA dite agentique, c'est-à-dire des systèmes capables d'exécuter et de coordonner de nombreuses tâches de manière autonome. Ces équipements reposent sur le nouveau processeur Arm AGI CPU, qui peut intégrer jusqu'à 136 coeurs de calcul, avec une consommation annoncée de 300 watts.
Au-delà de l'effet d'annonce, cette collaboration reflète l'évolution de la compétition dans l'IA. Après la course à la puissance, les grands clients cherchent désormais à optimiser l'ensemble du centre de données. Électricité, refroidissement, espace et délais de déploiement deviennent des enjeux aussi importants que les performances des composants. Plus largement, le secteur met de plus en plus l'accent sur l'efficacité énergétique et la performance à grande échelle.
Dans cette logique, Supermicro met en avant une gamme de cinq serveurs, allant des modèles classiques refroidis par air aux configurations plus denses avec refroidissement liquide. Le groupe affirme qu'un seul rack peut accueillir plus de 6 000 coeurs en refroidissement par air, et jusqu'à 45 696 coeurs dans certaines architectures de très haute densité. Selon les estimations d'Arm, ces solutions pourraient offrir plus de deux fois la performance par rack de certaines architectures traditionnelles et permettre jusqu'à 10 MdsUSD d'économies d'investissement par gigawatt de capacité de centre de données IA.
L'annonce a été bien accueillie en Bourse, l'action Super Micro Computer progressant de plus de 6% ce mardi. Mizuho a relevé son objectif de cours sur le titre à 44 USD, contre 36 USD auparavant, tout en conservant une opinion neutre. La banque souligne toutefois que les contraintes d'approvisionnement en processeurs et en mémoire pourraient limiter le potentiel de croissance à court terme.
Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques complètes optimisées pour les applications, comprenant des serveurs, des systèmes d'intelligence artificielle (IA), des solutions de stockage, des appareils connectés (IoT), des commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. Ces solutions informatiques complètes englobent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des stations de travail, des solutions à l'échelle d'un rack complet, des équipements réseau, des sous-systèmes de serveurs, ainsi que des logiciels de gestion et de sécurité des serveurs. Ses produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas). Son portefeuille de solutions Server Building Block Solutions permet aux clients d’optimiser leurs solutions en fonction de leur charge de travail et de leurs applications spécifiques, en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir des modules flexibles et réutilisables de la société, qui prennent en charge un ensemble complet de formats, de processeurs, de mémoires, de GPU, de solutions de stockage, de mise en réseau, d’alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement par liquide).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.