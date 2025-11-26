Elekta bondit après un EBIT supérieur aux attentes et l'annonce d'un plan d'économies. Deutsche Bank passe à l'achat ou relève la mire sur Salzgitter, Aperam et TKMS. Valneva grimpe après des données positives sur son vaccin Lyme, tandis que Surgical Science dévisse après la rupture d'un accord clé avec Intuitive.

Actions en hausse

Elekta (+11%) : la société a non seulement publié un EBIT ajusté supérieur aux attentes à 411 millions de couronnes (consensus 382 millions), mais en plus a annoncé le lancement d'un programme d'économies.

Salzgitter (+7%) : la Deutsche Bank, via son analyste Bastian Synagowitz, passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 27 à 40 EUR. Le broker apprécie le secteur. Il maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 EUR à 42 EUR sur Aperam et reste acheteur d'ArcelorMittal avec un objectif de cours relevé de 38 EUR à 42 EUR.

Valneva (+6%) : le spécialiste des vaccins a dévoilé des résultats finaux d'étude positifs concernant l'utilisation d'une troisième dose de rappel de son vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, VLA15, développé en partenariat avec l'américain Pfizer. Aucun vaccin n'existe actuellement contre la maladie de Lyme. Le VLA15 est le vaccin candidat le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de phase III en cours.

Compagnie des Alpes (+5,5%) : le groupe a été retenu par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP), à l'issue d'une mise en concurrence. Il détenait déjà ce contrat pour le plus grand domaine skiable du monde. Ce nouveau contrat de DSP prendra effet le 11 juin 2027, pour une durée de 25 ans et représente quelque 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Fresnillo (+4%) : le groupe minier spécialisé dans les métaux précieux réagit mécaniquement au rebond de l'or, avec une once qui a repassé la barre des 4 150 USD ce matin.

TKMS (+3,6%) : Deutsche Bank révise à la hausse son opinion et considère désormais le titre comme une opportunité d'achat. Le broker était initialement neutre sur le dossier. L'objectif passe de 75 à 80 EUR.

ASML (+2,4%) : ING réitère son conseil achat sur ASML et relève son objectif de cours de 800 à 1050 euros, reflétant des tendances positives après l'annonce par le groupe de perspectives plus optimistes pour 2026 que prévu auparavant, à l'occasion de ses derniers trimestriels.

Actions en baisse

Surgical Science Sweden (-62%) : la medtech suédoise prévoit une chute de ses revenus de licences en 2026 après la résiliation par Intuitive de la lettre d’intention liée aux systèmes da Vinci 5. La société n’atteindra pas ses objectifs 2026 mais affirme travailler avec Intuitive pour intégrer la simulation à l’offre numérique et reste confiante dans son rôle stratégique. Le marché ne partage pas cet avis.

Eutelsat (-25%) : l'ajustement du titre correspond au détachement du droit préférentiel de souscription réalisé ce jour dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée hier. Les DPS sont cotés sous l'ISIN FR0014012K95 et sont exerçables du 28 novembre au 9 décembre.

Aroundtown (-6%) : le groupe immobilier allemand estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après trois trimestres. La direction table toutefois toujours sur un recul du résultat opérationnel, attendu entre 280 millions et 310 millions d'euros. "Le taux de vacance continue d'augmenter dans le secteur des bureaux (+20 pb en glissement trimestriel) pour atteindre un niveau élevé de 12,9%" souligne Jefferies, qui reste négatif sur le dossier.

Kitron (-5%) : le titre souffre à cause d'une augmentation de capital réservée menée à 57,25 NOK par action. Le produit permettra de contribuer à l'acquisition de Deltanordic.

Fincantieri (-4%) : coup dur pour le chantier naval italien, après que la marine américaine a annulé la commande de quatre frégates de classe Constellation. Fincantieri livrera les deux frégates déjà en construction et s'attend à recevoir d'autres commandes pour des navires plus spécifiques.

Adecco (-4%) : le groupe n'a fait rêver personne avec les objectifs moyen terme de sa journée investisseurs. L'intégration de l'IA dans le modèle économique est une bonne nouvelle, mais les analystes perçoivent le saut technologique plutôt comme un risque que comme une opportunité pour les entreprises du secteur.