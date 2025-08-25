Séparée l'an passé du conglomérat SBB avec l'ensemble de ses actifs résidentiels, la société suédoise n'a pas connu une première année boursière très excitante.

Initialement un développeur immobilier, Sveafastigheter est finalement devenue la division immobilier résidentiel de SBB - le conglomérat contrôlé par l'homme d'affaires suédo-monténégrin Ilija Batljan. La moitié de ses actifs sont dans la région métropolitaine de Stockholm ; tandis qu’un bon quart correspond à des logements étudiants.

Sveafastigheter valorise son portefeuille de propriétés composé de plus de 15 000 appartements à 28,6 milliards de couronnes suédoises - soit 2,56 milliards d'euros - dont 25,4 milliards en propriétés sous gestion, et 3,3 milliards en projets en développement.

Les revenus locatifs et le profit d'exploitation sont en nette hausse depuis le premier semestre 2024, tant grâce à la modernisation du parc qu'à l'effacement des coûts spéciaux liés à la séparation et à la cotation indépendante.

Cette expansion de marge devrait se poursuivre à rythme modéré mais durable grâce à la mise à niveau du parc à des standards énergétiques plus élevés. En l'état, près de la moitié du parc - pourtant relativement récent - est mal notée.

L'objectif de la cotation était bien entendu d'assurer le financement de ce programme d'investissements, notamment via l'émission de "green bonds". Il est notable que Sveafastigheter parvienne pour l'instant à se financer à des taux très compétitifs - 3,42 % en moyenne - grâce à ces instruments à maturités courtes.

Le marché, nous le disions en introduction, a réservé un accueil ambivalent à ces projets. D’autant que Sveafastigheter a été parfaitement clair sur son objectif : moderniser son parc plutôt que payer un dividende, ce qui lui donne un profil particulier parmi les foncières.

Même si elle s'est atténuée, la capitalisation boursière actuelle laisse toujours apparaître une substantielle décote sur la valeur d'actifs de la société. Voici sans doute ce qui a motivé d'importants achats de titres sur le marché de la part de l'équipe dirigeante plus tôt cette année.

À cet égard, suite à la récente remontée du titre, la thèse d'investissement repose directement sur l'évolution des prix de l'immobilier en Suède. Comme ailleurs en Europe, on y observe une légère reprise après une annus horribilis en 2024. Quant à la Riksbank, elle semble toujours réticente à revenir vers son taux directeur cible de 3 %.