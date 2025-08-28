Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 119 francs suisses sur Swatch Group, au lendemain d'une conférence téléphonique du management qui avait pour objectif de rassurer sur la situation aux Etats-Unis.
Comme messages clés communiqués, le bureau d'études rapporte que 'les Etats-Unis restent en forte croissance cet été' et qu'une nouvelle hausse des prix de 5/10% doit y compenser l'impact des droits de douane à 39%.
'Le groupe a aussi indiqué que les indications données sur la Grande Chine au moment de la publication des semestriels en juillet restaient valables', ajoute Oddo BHF, qui laisse ses estimations inchangées pour le fabricant de montres suisse.
'La position du groupe à l'intérieur de notre univers de couverture reste défavorable en relatif (exposition luxe stricto sensu de qualité inégale, perspectives ternes en horlogerie entrée et moyen de gamme)', estime en outre l'analyste.
