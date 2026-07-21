Swatch optimiste pour le reste de l'année malgré un 1er semestre contrasté
Swatch Group, le numéro un mondial des montres, s'est déclaré optimiste ce mardi pour la seconde moitié de son exercice 2026 au vu du redressement de ses marchés opéré ces derniers mois, mais ses performances contrastées sur le 1er semestre étaient sanctionnées en Bourse.
Le groupe horloger helvétique dit avoir enregistré une forte progression de ses ventes sur les six premiers mois de l'année, à la faveur de "très importants gains de parts de marché au niveau mondial".
En dépit du conflit persistant au Moyen-Orient, son chiffre d'affaires net s'est accru de 8,5% à taux de change constants, à 3,12 milliards de francs suisses, là où le consensus visait autour de 3,05 milliards.
Impactée par des effets négatifs au niveau des taux de change, la hausse de l'activité se limite à 2% à taux actuels, ce qui dépasse là encore les prévisions du marché.
La progression enregistrée doit beaucoup au principal segment du groupe, Montres & Bijoux, qui a signé une croissance de 9,5% sur un an à taux de change constants lors du 1er semestre.
Au niveau géographique, la croissance du chiffre d'affaires à taux constants a été réalisée sur tous les continents, même si les Etats-Unis se détachent très largement avec un bond de 27%.
Côté résultats, les performances se révèlent plus décevantes, avec un bénéfice opérationnel semestriel de seulement 52 millions de francs suisses, inférieur de plus de moitié au consensus de 120 millions.
"La direction explique cette déception par sa volonté de maintenir intacts ses effectifs et ses capacités de production, ce qui pèse nécessairement sur les marges", explique un analyste.
Une publication insuffisante pour totalement rassurer
Swatch Group dit cependant avoir observé une tendance à l'accélération de sa dynamique commerciale en mai et juin, un phénomène qui s'est confirmé en juillet, ce qui devrait selon lui se traduire par une amélioration significative de sa profitabilité au second semestre.
Alors que ses ventes ont augmenté de 9,4% à taux de change constants au deuxième trimestre, la société dit aussi tabler sur une croissance "importante" de ses ventes au second semestre.
Mais le discours encourageant du fabricant des montres Swatch, Omega ou encore Tissot ne semblait pas suffisant pour apaiser les craintes des investisseurs, qui s'inquiètent de voir le secteur du luxe pâtir de perspectives structurellement difficiles, en dépit des ventes largement supérieures aux attentes publiées la semaine dernière par le groupe de luxe Richemont, qui détient notamment le joaillier Cartier.
L'action Swatch perdait 2,2% à 198.55 francs suisses mardi matin sur l'indice SMIM des moyennes capitalisations suisses dans le sillage de cette publication, un repli qui ramène autour de 18% ses gains depuis le début de l'année.
Dans son sillage, Richemont abandonnait 0,2%, LVMH 0,8% et Kering 0,5%
Swatch Group SA est une société holding basée en Suisse, active dans le secteur de l'habillement et des accessoires. Swatch Group est une société holding multinationale diversifiée, active dans la fabrication et la vente de montres finies, de bijoux, de mouvements d'horlogerie et de composants. Le segment Montres et Bijoux comprend la production et la vente de montres de marque, de bijoux et de mouvements à quartz, notamment sous les marques Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Hamilton, Calvin Klein Montres et Bijoux, Swatch et Flik Flak. Le segment Systèmes électroniques comprend la production et la commercialisation de composants électroniques, notamment de piles et d’équipements de chronométrage sportif. La Société fournit également des produits issus de ces segments à des horlogers tiers.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.