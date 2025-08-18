Swatch a présenté ses excuses ce week-end et retiré une campagne publicitaire mettant en scène un mannequin asiatique tirant les coins de ses yeux vers le haut, mimant la pose dite des "yeux bridés". Ces images, conçues pour la collection Swatch Essentials, ont suscité un tollé en Chine, où elles ont été jugées offensantes et racistes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont interrogés sur la validation de cette campagne. Dans un communiqué publié samedi sur Weibo, en chinois et en anglais, la marque a exprimé ses "sincères excuses" et retiré les visuels à l’échelle mondiale. Le même message a été diffusé sur Instagram.

La polémique survient alors que le groupe traverse déjà une période difficile. Depuis début 2023, sa valeur boursière a été divisée par deux, et Swatch doit désormais faire face à une taxe de 39% sur ses exportations vers les Etats-Unis. Le groupe, qui possède également les marques Omega, Longines et Tissot, a vu son chiffre d'affaires reculer de 14,6% en 2024, à 6,74 milliards de francs suisses, en grande partie à cause de la baisse de la demande en Chine, son principal marché (27% des revenus proviennent de Chine, Hong Kong et Macao).

"Vraiment stupide", tranche Peter Xu, influenceur mode et thermomètre non officiel de la sensibilité du consommateur chinois. Difficile de lui donner tort.

Le marché a raboté de 3,5% la valeur de l'action après la nouvelle. Le titre évolue à 133,80 CHF en séance. Au mois d'avril, l'action était descendue à 120,30 CHF, au plus bas depuis la crise financière de 2008. En 10 ans, l'action a perdu plus de 60% de sa valeur, même en intégrant les dividendes. Dans le même temps, l'indice SMI a progressé de 28% et le Stoxx Europe 600 de 42,5%.