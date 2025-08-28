Swedbank a signé un accord pour acquérir la participation de Barclays dans Entercard.
Entercard deviendra une filiale à part entière de Swedbank.
Le prix d'achat est basé sur le montant correspondant à 50 % des fonds propres d'Entercard au moment de l'acquisition. Au premier trimestre 2025, les capitaux propres totaux de la société s'élevaient à environ 5,2 milliards de couronnes suédoises.
Entercard est l'une des principales sociétés du marché du crédit dans les pays nordiques, proposant des produits de carte et des prêts à la consommation avec des partenariats en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.
Swedbank et Barclays sont copropriétaires d'Entercard depuis 2005. Entercard compte actuellement environ 450 employés et 1,5 million de clients, et continuera à opérer sous sa propre marque.
' Aujourd'hui, nous formons la plus grande entreprise de cartes dans les pays nordiques et baltes. Cela crée encore plus d'opportunités de renforcer notre offre client ', a déclaré Tomas Hedberg, directeur général adjoint de Swedbank.
' Depuis 20 ans, Entercard connaît une forte croissance. Faire partie intégrante de Swedbank, le premier groupe financier en Suède et dans les pays baltes, crée de nouvelles opportunités commerciales pour renforcer davantage nos opérations ', a déclaré Jan Haglund, DG d'Entercard.
Swedbank AB est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail (70,5% du Produit Net Bancaire) : activité assurée notamment en Suède (49,7% du PNB) et aux Pays Baltes (20,3% ; Estonie, Lettonie et Lituanie) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (26%) : interventions sur les marchés actions, de taux et de change, financements de grandes entreprises et spécialisés (de projets, d'acquisitions, etc.), intermédiation boursière, etc. En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et d'assurance ;
- banque privée (3,5%).
A fin 2024, le groupe gère 1 288,6 MdsSEK d'encours de dépôts et 1 882,2 MdsSEK d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services bancaires est réalisée au travers d'un réseau de 214 agences implantées essentiellement en Suède (142) et aux Pays Baltes (72).
La répartition géographique du Produit Net Bancaire (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Suède (63,4%), Lituanie (14,2%), Estonie (11,7%), Lettonie (7,3%), Norvège (2,1%), Etats-Unis (0,3%) et autres (1%).