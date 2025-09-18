Swiss Life : a placé avec succès une obligation hybride de 250 millions de CHF

Swiss Life a placé avec succès une obligation hybride de 250 millions de CHF avec une échéance finale en 2045, remboursable pour la première fois en septembre 2035 (coupon jusqu'à la première date de remboursement : 1,9275 %).



Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs sur le marché du franc suisse.



Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un éventuel refinancement futur de la dette précise le groupe.