Swiss Life : l'UE a approuvé l'acquisition d'Itínere Infraestructuras

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Itínere Infraestructuras (Espagne) par Swiss Life (Suisse) et APG Asset Management (Pays-Bas).



L'opération porte principalement sur la gestion et l'exploitation de concessions routières à péage.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.