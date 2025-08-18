Swiss Re : AlphaValue confirme son conseil et relève sa cible











AlphaValue confirme son conseil sur le titre Swiss Re, avec une recommandation d''ajout' inchangée, assortie d'un objectif de cours relevé à 165 CHF contre 151 CHF précédemment .



Selon l'analyste, la solidité du premier semestre ressort clairement : le bénéfice net de 2.6 milliards USD est en hausse de 24% sur un an et au-dessus du consensus, tandis que le ratio SST atteint 264%, bien au-delà de la fourchette cible de 200-250% .



Le bureau d'analyses souligne toutefois que la croissance à moyen terme paraît plus difficile, en raison d'une pression sur les volumes et prix lors des renouvellements récents en réassurance IARD, ainsi que d'une variance négative persistante dans l'activité Vie & Santé .



La note précise néanmoins que l'objectif de résultat net annuel supérieur à 4.4 milliards USD est maintenu et jugé atteignable, malgré une exposition accrue aux catastrophes naturelles attendue au second semestre .



















