Swiss Re : AlphaValue relève son objectif de cours sur le titre

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Swiss Re, avec une recommandation d''ajout' inchangée, assortie d'un objectif de cours relevé à 165 CHF contre 151 CHF précédemment .



Selon l'analyste, la solidité du premier semestre ressort clairement : le bénéfice net de 2.6 milliards USD est en hausse de 24% sur un an et au-dessus du consensus, tandis que le ratio SST atteint 264%, bien au-delà de la fourchette cible de 200-250%.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 11x avec un rendement supérieur à 4%.