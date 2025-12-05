Swiss Re a annoncé vendredi qu'il prévoyait de faire croître son bénéfice net l'an prochain, mais ses objectifs étaient jugés trop prudents par le marché qui sanctionnait lourdement son titre à la Bourse de Zurich.
Vers 10h45, le titre du premier réassureur mondial reculait de 5%, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.
En préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue aujourd'hui à Londres, le groupe a indiqué viser un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars pour 2026, à comparer avec un profit attendu à plus de 4,4 milliards de dollars cette année, mais le consensus espérait mieux avec un consensus établi à près de 4,7 milliards.
Dans l'assurance-vie et la santé (L&H), Swiss Re dit vouloir porter son bénéfice net à 1,7 milliard de dollars l'an prochain, mais cette prévision ressort elle aussi en dessous du consensus de marché, qui visait 1,9 milliard.
L'enveloppe de 500 millions de dollars à allouer à ses rachats d'actions à partir de 2026 a également déçu, puisque les investisseurs espéraient un programme d'acquisition de titres de l'ordre d'un milliard.
"C'est bien trop peu (environ 1%) au regard de la capitalisation boursière affichée par l'entreprise (50,9 milliards de dollars)", font valoir ce matin les analystes de Jefferies.
Swiss Re Ltd figure parmi les 1ers groupes mondiaux de réassurance. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- réassurance non-vie (42,7%) : notamment réassurances dommage, responsabilité civile, automobile, accidents, crédit et caution, etc. ;
- réassurance vie et santé (36,9% ; n° 1 mondial) ;
- prestations de services financiers (17,5%) : gestion d'actifs, capital-investissement, conseil financier, vente de produits structurés, etc. ;
- autres (2,9%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (3,4%), Irlande (3,1%), Italie (2,3%), France (2,2%), Pays-Bas (1,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,2%), Etats-Unis (40%), Canada (3,3%), Amérique (6,2%), Chine (4%), Australie (3,9%) et Asie-Pacifique (8,7%).