Swiss Re chute en Bourse suite à des objectifs jugés trop prudents

Swiss Re a annoncé vendredi qu'il prévoyait de faire croître son bénéfice net l'an prochain, mais ses objectifs étaient jugés trop prudents par le marché qui sanctionnait lourdement son titre à la Bourse de Zurich.



Vers 10h45, le titre du premier réassureur mondial reculait de 5%, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.



En préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue aujourd'hui à Londres, le groupe a indiqué viser un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars pour 2026, à comparer avec un profit attendu à plus de 4,4 milliards de dollars cette année, mais le consensus espérait mieux avec un consensus établi à près de 4,7 milliards.



Dans l'assurance-vie et la santé (L&H), Swiss Re dit vouloir porter son bénéfice net à 1,7 milliard de dollars l'an prochain, mais cette prévision ressort elle aussi en dessous du consensus de marché, qui visait 1,9 milliard.



L'enveloppe de 500 millions de dollars à allouer à ses rachats d'actions à partir de 2026 a également déçu, puisque les investisseurs espéraient un programme d'acquisition de titres de l'ordre d'un milliard.



"C'est bien trop peu (environ 1%) au regard de la capitalisation boursière affichée par l'entreprise (50,9 milliards de dollars)", font valoir ce matin les analystes de Jefferies.