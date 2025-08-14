Pas encore de franc ralentissement pour le second réassureur mondial, qui publiait à nouveau des résultats semestriels triomphants ce matin.

Il est vrai que les six derniers mois ont été particulièrement cléments en matière de catastrophes naturelles. Malgré de premières baisses de tarifs observées depuis le début de l'été, le ratio combiné des activités d'assurance est donc très favorable.

Même conjoncture porteuse du côté des activités d'investissement depuis la fin de la pandémie et la remontée des taux. La somme de ces deux dynamiques porte le bénéfice de Swiss Re à 2,6 milliards de dollars, contre 2,1 milliards l'année précédente à la même époque.

Ces résultats sont exceptionnels à tous égards. C'est d'ailleurs le meilleur semestre du réassureur suisse en dix ans. Idem pour la rentabilité des capitaux propres, supérieure à 20 % - donc hors normes - et sur un plus haut historique depuis au moins vingt ans.

La nature de cette performance pose bien sûr la question de sa durabilité. Depuis la pandémie, le secteur de l'assurance - les réassureurs en particulier - jouit d'une conjoncture porteuse. Mais ces développements, forcément, attirent du capital supplémentaire : il est donc à craindre que les tarifs ne soient désormais amenés à baisser.

Comme indiqué plus haut, on note d'ailleurs de premiers signes de détente depuis le début de l’été. À ce titre, les résultats du prochain semestre seront scrutés de très près par tous les analystes. Ils sont naturellement nombreux à guetter une inflexion après trois années d'euphorie.

Pour les réassureurs, un scénario du pire serait une baisse des tarifs et une mauvaise saison en matière de catastrophes naturelles - le tout accompagné d'une baisse des taux en cas de ralentissement économique aux États-Unis.

Ce risque est pour l’instant superbement ignoré des investisseurs, puisqu’ils valorisent toujours Swiss Re et ses pairs à des multiples de leurs capitaux propres sur leurs plus-hauts à vingt ans.