Sword cède sa filiale Tipik à mci group

Sword Group confirme la cession de sa filiale Tipik à mci group, une transaction marquant la fin de l'implication de Sword dans les activités liées à l'événementiel, en cohérence avec sa stratégie de recentrage sur ses métiers coeur.

Elle s'inscrit dans un contexte de réajustement du périmètre, consécutif aux acquisitions récentes de Full On Net et Bubble Go. Sur une année pleine, ces deux intégrations compenseront la cession de Tipik en termes de chiffre d'affaires à 4 millions d'euros près.



Sword poursuit ainsi sa trajectoire de croissance durable et renforce son positionnement sur ses marchés stratégiques. Sur le plan financier, la cession de Tipik aura un impact positif sur la rentabilité du groupe, avec une légère amélioration des marges opérationnelles.