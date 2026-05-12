La société dédiée à l'accompagnement de ses clients dans l'évolution de leur organisation à l'ère du numérique a annoncé l'acquisition de CirrhusHQ, un spécialiste reconnu du cloud AWS, basé à Edimbourg.
Cette société propose des services d'infrastructures cloud, de transformation et de migration pour des systèmes d'information à l'échelle des grandes organisations, garantissant conformité réglementaire, haute performance et résilience pour un large éventail de secteurs.
L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, permettra de contribuer significativement au renforcement des expertises multi-cloud et hybrides de Sword dans l'ensemble de ses marchés, avec une présence particulièrement forte dans les secteurs de l'éducation et du secteur public.
En termes de chiffres, cette acquisition représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 millions de livres sterlings, avec une marge d'Ebit supérieure à 12%. Une fois intégrée dans Sword, CirrhusHQ devrait générer une croissance organique de 20% par an.
Sword Group SE compte plus de 3 600 spécialistes en IT/Digital actifs dans plus de 50 pays, qui accompagnent ses clients dans l'évolution de leurs organisations à l'ère du numérique. Sword Group SE possède une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Sword Group SE optimise les processus de ses clients et valorise leurs données.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.