Sword sélectionné pour le contrat-cadre FREIA Lot 1 de l'UE
Sword Group annonce avoir été sélectionné en tant que membre du consortium dirigé par Atos dans le cadre du contrat-cadre FREIA Lot 1 - Services d'Opérations Techniques, sous la responsabilité de la DG DIGIT de la Commission européenne.
Le contrat FREIA vise à renforcer les capacités des institutions de l'UE en matière de cybersécurité, de cloud et de systèmes d'information, en fournissant des services couvrant les opérations techniques, le soutien aux politiques et les services de conseil.
"Ce dispositif permet aux institutions et agences européennes d'accéder à des partenaires de confiance pour des opérations numériques et de cybersécurité critiques sur une période pluriannuelle", ajoute la société de services informatiques.
Ce contrat représente un montant d'environ 300 millions d'euros, et Sword prévoit d'y contribuer à hauteur de 10 à 15%, en apportant son expertise approfondie en opérations de cybersécurité, services cloud sécurisés et support informatique critique.
Sword Group SE compte plus de 3 200 spécialistes en IT/Digital actifs dans plus de 50 pays, qui accompagnent ses clients dans l'évolution de leurs organisations à l'ère du numérique. Sword Group SE possède une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Sword Group SE optimise les processus de ses clients et valorise leurs données.
